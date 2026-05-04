3 rutas para conocer Baena a través de su historia y tradiciones

Las tres rutas que hoy te proponemos para conocer Baenason las que ha inaugurado Marco Topo, un proyecto recreativo que se ha implementado ya en más de 150 pueblos españoles y que, aunque está pensado y diseñado para los más pequeños, hace en realidad las delicias de toda la familia y es que proyectos como este hacen que las pantallas nos hagan salir a la calle.

La idea es bien sencilla: se juega con y sin pantallas porque contamos con un plano físico para guiarnos pero también con un código para acceder a la web y seguir las instrucciones ¿para qué? Para conocer Baena a través de tres rutas a cada cual más interesante.

La primera es imperdible porque es la que nos hace pasear por las calles del centro del pueblo y visitar lugares tan interesantes como la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, que data del S.XVI, el Museo del Olivar y el Aceite donde descubriremos el aceite con Denominación de Origen Baena y el Museo Arqueológico; además estas rutas guiadas son un juego, nos proponen pequeños retos a ir cumpliendo en diferentes etapas de la ruta, retos que nos permiten conocer más y mejor Baena y que harán que la visita, y lo descubierto y aprendido en ella, no se olvide.

Baena | Imagen cortesía de Turismo de Baena

Claro que Baena es más que un pueblo blanco cordobés, decíamos nada más empezar, y lo es por su centenaria historia, una historia que descubrirás en la segunda ruta, a que nos llega hasta Torreparedones, un importante yacimiento arqueológico en el que maravillarnos ante la herencia romana e íbera de esta antigua localidad: ¿visitas importantes? Las Termas orientales, el foro romano, la casa del panadero, el santuario iberorromano y el castillo medieval.

La tercera ruta tiene menos que ver con los vestigios históricos y más con las tradiciones locales y la naturaleza; recorriendo esta ruta descubrirás una noria tradicional de madera, cuyo origen data de la época de dominación musulmana de la zona, la salina de Vadofresno y el embalse de Vadomojón donde, si llegas aquí en verano, podrás refrescarte a placer porque cuenta con una playa.