Dos pasajeros conflictivos de un vuelo de Ryanair son condenados a 10 meses de prisión suspendida y a pagar una multa de más de 10.000 euros

Tal y como ha contando la aerolínea Ryanair en un comunicado este jueves, el Tribunal Penal de Toulouse ha condenado a dos pasajeros conflictivos que interrumpieron el vuelo FR9251 de London Stansted a Ibiza el 17 de mayo de 2025.

Estos pasajeros obligaron a más de 184 pasajeros y 6 miembros de la tripulación a desviarse a Toulouse después de que se comportaran de forma abusiva con otros viajeros y no cumplieran las instrucciones de la tripulación. Además, fueron declarados culpables y ambos recibieron condenas de hasta 10 meses de prisión suspendida, además de una sanción conjunta superior a 10.000 €.

Avión de Ryanair | iStock

Ryanair se compromete a garantizar que todos los pasajeros y la tripulación viajen en un entorno cómodo y sin estrés, libre de interrupciones innecesarias causadas por un pequeño número de pasajeros conflictivos. Ryanair mantiene una estricta política de tolerancia cero frente a la mala conducta de los pasajeros y continuará tomando medidas para combatir el comportamiento conflictivo a bordo en sus aviones en beneficio de la gran mayoría de los pasajeros que no alteran los vuelos.

"Acogemos con satisfacción esta decisión del Tribunal Penal de Toulouse de condenar a estos dos pasajeros conflictivos y de imponerles penas de hasta 10 meses de prisión, además de una sanción superior a 10.000 €", dice un portavoz de Ryanair.

"Es inaceptable que los pasajeros, muchos de los cuales viajan con familiares o amigos para disfrutar de sus vacaciones de verano, sufran interrupciones innecesarias y una reducción de su tiempo de descanso como consecuencia del comportamiento de pasajeros conflictivos. Sin embargo, lamentablemente este fue el caso de los pasajeros de este vuelo de Londres Stansted a Ibiza en mayo del año pasado, que se vio obligado a desviarse a Toulouse debido al comportamiento conflictivo de dos pasajeros", añade.

"Esta condena demuestra solo una de las muchas consecuencias a las que se enfrentarán los pasajeros que alteren vuelos como parte de la política de tolerancia cero de Ryanair, y esperamos que esta medida sirva para disuadir futuros comportamientos conflictivos a bordo, de modo que pasajeros y tripulación puedan viajar en un entorno cómodo y respetuoso", finaliza.