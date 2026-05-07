Cuándo es el "alumbrao" de la Feria del Caballo de Jerez 2026

La Feria del Caballo de Jerez de la Frontera se celebra en el Parque González Hontoria este 2026 del 9 al 16 de mayo. Esta edición es de lo más especial ya que Jerez ostenta el título de Capital Española de la Gastronomía 2026.

Además de su gastronomía y las casetas públicas, la Feria del Caballo de Jerez se caracteriza por sus actividades, como el Paseo de Caballos y las Pruebas Hípicas.

Feria de Jerez | iStock

A continuación te contamos todos los detalles que necesitas saber si vas a ir este año:

Cuándo es el "alumbrao" de la Feria de Jerez

El alumbrado de la Feria del Caballo 2026 en Jerez de la Frontera se encenderá el sábado 9 de mayo de 2026 a las 22:00 horas en el Parque González Hontoria, marcando el inicio oficial de las fiestas.

Se realiza desde el Templete Municipal e inmediatamente después del encendido, el cielo se ilumina con un gran castillo de fuegos artificiales que combina luz, ritmo y color.

Las casetas de la Feria de Jerez y el mapa

En la Feria de Jerez 2026, las casetas son el corazón del Real en el Parque González Hontoria. Este año, el recinto cuenta con 175 casetas.

Lo que hace únicas a las casetas de Jerez es su carácter abierto y público: a diferencia de otras ferias, aquí cualquier persona puede entrar libremente en casi todas las casetas sin necesidad de invitación o ser socio. Están divididas entre tradicionales y no tradicionales:

Tradicionales (157 casetas): Son las que mantienen la estética clásica de Jerez, decoradas con esmero y ubicadas en los paseos principales como el Paseo de las Palmeras.

Son las que mantienen la estética clásica de Jerez, decoradas con esmero y ubicadas en los paseos principales como el Paseo de las Palmeras. No tradicionales (13 casetas) : Tienen un estilo más moderno o juvenil y se concentran en calles secundarias como Angelita Gómez o El Niño Gloria.

: Tienen un estilo más moderno o juvenil y se concentran en calles secundarias como Angelita Gómez o El Niño Gloria. Municipales: Incluyen el Templete Municipal, la Caseta del Mayor y la Caseta de la Accesibilidad (nº 130), adaptada para personas con movilidad reducida.

Gastronomía en El Real de la Feria de Jerez

Como ya te hemos comentado, este año Jerez de la Frontera es Capital Española de la Gastronomía 2026, por lo que su comida tendrá un protagonismo especial. Algunos de sus platos estrella son la berza jerezana, el rabo de toro, el menudo y las tortillitas de camarones.

Además, el martes 12 de mayo se celebra el Día de la Gastronomía, una jornada especial donde las casetas ofrecen tapas representativas de la cocina local. En cuanto a la bebida, el rey es el vino fino o el rebujito.