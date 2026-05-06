Los 3 pueblos de Andalucía que han sido declarados nuevos "municipios turísticos": Están en Huelva, Córdoba y Granada

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la consideración de Cortegana (Huelva), Zuheros (Córdoba) y Nigüelas (Granada) como municipios turísticos de Andalucía, tras la tramitación de los expedientes por parte de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior y la comprobación de que cumplen con la normativa vigente.

Según ha señalado la Junta en un comunicado, la categoría de Municipio Turístico está regulada en los artículos 19 y 20 de la Ley de Turismo de Andalucía, así como en el Decreto 72/2017, que establece el procedimiento para su reconocimiento, sus efectos y las responsabilidades tanto de la Administración autonómica como de los ayuntamientos implicados.

Cortegana (Huelva)

Cortegana, en pleno Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, destaca por su imponente castillo medieval, uno de los mejor conservados de la provincia, desde el que se obtienen vistas espectaculares del entorno. Su casco histórico invita a pasear entre calles blancas, la iglesia del Divino Salvador y rincones con encanto, además de disfrutar de su animado ambiente durante las Jornadas Medievales, uno de sus eventos más conocidos.

En cuanto a actividades, es un destino ideal para el turismo de naturaleza, con rutas de senderismo entre dehesas y bosques de encinas y alcornoques. También es un lugar perfecto para degustar la gastronomía serrana, especialmente el jamón ibérico, y descubrir tradiciones locales ligadas al mundo rural y a la cultura de la sierra.

Zuheros (Córdoba)

Zuheros, uno de los pueblos más bonitos de Córdoba, destaca por su espectacular ubicación en el Parque Natural de las Sierras Subbéticas. Su casco histórico de casas blancas se encarama a la ladera de una montaña coronada por un castillo medieval, ofreciendo miradores con vistas impresionantes. Entre sus imprescindibles están el propio castillo, la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios y el Museo Arqueológico, además de la cercana Cueva de los Murciélagos, uno de los grandes atractivos de la zona.

En cuanto a planes, Zuheros es ideal para el senderismo y el cicloturismo, con rutas como la Vía Verde de la Subbética. También es un destino perfecto para disfrutar de la gastronomía local, especialmente sus quesos artesanos, y empaparse del ambiente tranquilo de este pueblo serrano, donde naturaleza, historia y tradición se combinan a la perfección.

Nigüelas (Granada)

Nigüelas, en el Valle de Lecrín y a los pies de Sierra Nevada, es un pueblo con encanto que combina patrimonio y paisajes espectaculares. Su casco histórico conserva calles estrechas y casas tradicionales, además de joyas como la iglesia de San Juan Bautista y restos de origen árabe. Uno de sus grandes atractivos es el Molino de aceite del siglo XVI, muy bien conservado, y la cercanía al impresionante Barranco de Nigüelas.

En cuanto a actividades, es un destino ideal para los amantes de la naturaleza, con rutas de senderismo que se adentran en la sierra y ofrecen vistas únicas. También permite disfrutar de la tranquilidad del entorno rural, conocer su tradición agrícola y saborear la gastronomía local en un enclave perfecto entre Granada capital y la Alpujarra.