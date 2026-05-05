Ruta panorámica por la costa Ártabra

Galicia es más que Santiago y su camino, Coruña y su Torre, Orense y sus termas o Lugo y su muralla, es más que las Rías Altas y las Bajas, más que A Costa da Morte y la playa de las Catedrales, más que los cañones del Sil, los hórreos de Combarro; en particular, si hablamos de la costa gallega, hay una zona menos famosa de lo que probablemente merezca y es la Costa Ártabra, la de los alrededores de la ciudad de Ferrol y, aunque no sea tan famosa como otras, nos ofrece una ruta panorámica de las más imponentes de toda la costa española (que ya es decir…).

Nuestra primera parada al salir de Ferrol es el Castillo de San Felipe y no solo porque visitar las ruinas de este castillo tenga interés por sí mismo sino también por su ubicación, desde aquí podrás ver la espectacular boca de la ría de Ferrol que en tiempos era guardada por dos castillos, el de San Felipe y el de la Palma; tras esta escala nos vamos de playa, a Doniños porque es la playa de Ferrol por excelencia y porque merece una visita especialmente si viajas a esta zona de Galicia en verano: es una playa grande y atlántica, muy abierta y perfecta para los amantes del surf.

Valdoviño | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

Cambiamos nuestro rumbo y nos vamos hacia Valdoviño porque allí encontraremos otra playa de escándalo pero en este caso, además, una laguna natural protegida; si el tiempo no acompaña aquí podrás pasear igualmente por un camino de tablas y piedra que bordea parte de la laguna; siguiendo la costa, a través de una carretera llena de curvas así que conduciendo con mucha precaución, podrás descubrir otras playas como la de Patín o la de Villarrube y llegar a Cedeira disfrutando de un paisaje de playa y montaña realmente espectacular. Y todavía nos falta lo mejor…

Cedeira es un pueblo bonito y acogedor, perfecto para detenernos un rato y recorrerlo a placer pero sin entretenernos más de la cuenta porque todavía tenemos que acercarnos a San Andrés de Teixido que es un pueblo santuario al que quien no va de vivo va de muerto (tú verás…) y a la Garita de Herbeira que es el punto más espectacular de esta ruta: se trata de los acantilados más altos de toda Europa continental, desde aquí verás el Océano Atlántico en toda su infinitud.

Vixía Herbeira | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

No es una ruta larga, ronda los 80 kilómetros, y puede recorrerse en un día especialmente si visitas la costa Ártabra ya en verano cuando los días son más largos.