7 pueblos para comerte el otoño en España

España es, en lo gastronómico, un país de cine no solo porque se coma de cine sino por la rica diversidad que ofrece nuestra gastronomía, una diversidad que no solo se explica por los productos y recetas autóctonas de cada zona sino que también es estacional: si pensamos en comer rico en verano lo primero que nos vendrá a la cabeza son los espetos malagueños o la paella valenciana, por ejemplo, pero en otoño es otra cosa, ahí manda la cuchara además de las setas o la caza.

A continuación te recomendamos 7 pueblos en los que el otoño sabe de escándalo para que puedas escaparte un fin de semana cualquier a degustarlo a placer:

Potes, en Cantabria

Potes | Imagen cortesía de Turismo de Cantabria

A Potes se a a disfrutar de un buen cocido lebaniego con sus garbanzos pequeños, su berza y su compango; además esta localidad cántabra es también famosa por su orujo e incluso por sus quesos. Y, como no todo va a ser comer, podemos pasearnos por el casco antiguo del pueblo descubriendo su arquitectura histórica.

Cangas del Narcea, en Asturias

Fabada | Imagen cortesía de Turismo de Asturias

No importa qué pueblo asturiano elijamos, seguro que lo primero que nos viene a la cabeza es un plato de fabes y un culín de sidra, ahora bien, no solo de la receta clásica de la fabada vive Asturias, en Cangas del Narcea puedes darte el gusto de disfrutar de un guiso tradicional que se prepara con sabes pero también son berzas, patatas y carnes como chorizo, morcilla y tocino, es una suerte de caldo de berzas con compango que se prepara a fuego lento y espanta al frío. Y si en Potes, además de su plato estrella, tiene orujo, en Cangas del Narcea tienen sidra y algo más: castañas, porque en otoño es también tiempo de asar castañas.

Allariz, en Orense

Allariz | Imagen cortesía de Turismo de España

Seguimos con las castañas porque en Allariz no se limitan a asarlas en sus magostos, van un paso más allá, más allá incluso de las clásicas preparaciones dulces y combinan las castañas con vino y productos preparados con carne de cerdo ¿el planto más popular? Las castañas asadas con chorizo pero también otras preparaciones como la carne de jabalí o buey con castañas o incluso el caldo de castañas. Además esta localidad gallega nos ofrece un casco histórico muy bien conservado para pasear a placer.

Navaleno, en Soria

Setas en Navaleno | Imagen cortesía de Turismo de Castilla y León

Si eres más de setas que de castañas Navaleno, en Soria, es una de las mejores opciones para degustarlas en otoño porque aquí no solo ofrecen una interesante variedad de setas además de níscalos y boletus sino que se sirven tanto en preparaciones sencillas como hechas a la plancha como en otras mucho más elaborados como los diferentes guisos micológicos.

Morella, en Castellón

Morella | Imagen cortesía de Turismo del Ayuntamiento de Morella

¿Más setas? En Molinaseca, provincia de Castellón, porque aquí preparan de diferente manera a como se hace en Navaleno; son típicos los níscalos a la brasa con ajo y perejil y los arroces melosos con setas (estamos en la Comunidad Valenciana…). Además en Morella también combinan de escándalo las setas con la carne de caza puesto ambos productos están en temporada durante los meses del otoño.

Molinaseca, en León

Botillo del Bierzo | Imagen cortesía de Turismo de Castilla y León

En León saben bien lo que es el frío y por eso saben también muy bien como alimentarse para combatirlo y no, no se limitan a la cuchara sino que nos ofrecen un plato espectacular: botillo del Bierzo, que es el embutido más emblemático de la zona, servido con patatas y verduras. El menú no solo se riega con vinos bercianos sino que se acompaña también con otros productos de temporada como las castañas o las manzanas reineta, las más recomendadas para asar.

La Alberca, en Salamanca

La Alberca | Imagen cortesía de Turismo de Castilla y León

Cerramos nuestra lista con uno de los pueblos más bonitos de España porque en otoño, además, sabe rico a rabiar ¿y a qué sabe? A cabrito y a cochifrito; y a esos platos de otoño añade una tabla de embutidos ibéricos para abrir boca y unos dulces tradicionales como colofón de la comida… Después ya puedes pasear La Alberca a placer y disfrutar de uno de los pueblos más bellos de nuestro país.