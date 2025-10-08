Coria en otoño sabe a caza

La razón por la que Coria sabe a caza en otoño no puede ser más fiestera y es que alrededor de mediados de octubre Coria está de fiesta por partida triple: se celebra una Fiesta Gastronómica de la Caza alrededor de la carne de caza, también es la Festividad De San Pedro de Alcántara y se celebra además la tercera edición del Cross Nocturno Ciudad de Coria; visto así, resulta evidente que Coria es un destino para todos los gustos en octubre.

Será el 19 de octubre cuando San Pedro de Alcántara celebre su fiesta, un días después del cada vez más famoso Cross Nocturno Ciudad de Coria que se celebra el sábado 18 de octubre: se trata de un cross urbano que se puede correr en sus dos modalidades (5 o 10 kilómetros), es un circuito circular que arranca y finaliza en la Plaza de la Catedral. Este fin de semana del 18 y 19 de octubre es el fin de fiesta de este otoño fiestero por partida doble en Coria y es que desde el día 11 y hasta el 19 se suceden los eventos degustables en la Fiesta Gastronómica de la Caza.

Salida del Cross Nocturno Ciudad de Coria | Imagen cortesía de Turismo de Coria

Dos son los menús a disfrutar: el Menú de Fin de Semana que se servirá los días 11 y 12 de octubre y el Menú a la Carta que se servirá del 13 al 19 de octubre; eso en lo que las propuestas de comida y cena pero además se organiza una Ruta de Tapas entre el 17 y el 19 de octubre perfecta para quienes más que sentarse a la mesa prefieren el clásico picoteo variado y sabroso. ¿Y qué podremos degustar en todas estas opciones gastronómicas? De todo un poco, siempre sabroso y siempre carne de caza (ciervo, gamo, corzo, cabra montés, jabalí, perdices, torcaces, codornices, tórtolas, becadas, patos…) en diferentes recetas (a la brasa, en croquetas o paté, también como embutidos…).

Prácticamente todos los restaurantes de Coria participan de esta fiesta de caza con sus propuestas alrededor de esta deliciosa carne, algunos con propuestas innovadores, otros apostando por los platos clásicos pero todos tratando con reverencial respeto una carne que es particularmente sabrosa, la carne de caza. ¿Restaurantes más recomendados? Toma nota:

Carne de caza en Coria | Imagen cortesía de Turismo de Coria

Si quieres disfrutar del Menú Fin de Semana del 11 al 12 de octubre elige los Restaurantes San Cristóbal, Montesol, Palacio Ducal De Alba y Campana además de la Tapearía La Posada.

Si prefieres gozar de la opción a la Carta del 13 al 19 de octubre opta por los Restaurantes San Cristóbal, Montesol, Palacio Ducal De Alba, El Bobo de Coria, Casa Maxi y Tapería la Posada.

Y si lo tuyo es el tapeo, sigue la Ruta de las Tapas de caza y Coria en los restaurantes Palacio Ducal De Alba, Campana, Al-karika, Casa maxi y Saborea La Plaza además del GastroBar Trucha’s y los Café-Bar Grana y Oro, Los Nuevos Deportes y Galeón.