5 rutas para descubrir Burgos en moto

Las carreteras secundarias de la provincia de Burgos atraviesan unos paisajes y pueblos realmente espectaculares, por eso es un destino imperdible para los amantes de los roadtrips incluso sobre dos ruedas, en moto, porque el verano es ideal para disfrutarlos: los días son más largos, el tiempo acompaña, los paisajes son de una belleza brutal con sus valles y montañas, sus cañones, ríos, pastos viñedos… y por supuesto los pueblos con su rico patrimonio tanto arquitectónico como cultural y por supuesto gastronómico.

Claro que no se trata de subas a la moto y te eches a la carretera sin más sino de que elijas una ruta, la que más encaje con tus gustos y estilo, y la disfrutes a placer ¿cuál de estas cinco te gustaría recorrer en primer lugar?

Moto en carretera. Provincia de Burgos | Imagen cortesía de Turismo de Burgos

Viaje al centro de la Sierra, para los amantes de la naturaleza

Esta ruta, que empieza en los alrededores de Covarrubias y el Parque Natural Sabinares del Arlanza- La Yecla y termina en Ibeas de Juarros pasando por lugares tan bellos como Salas de los Infantes, Santo Domingo de Silos el Parque Natural de las Lagunas Glaciares de Neida, es perfecta para quienes buscan tranquilidad, paisajes salvajes y lugares curiosos porque también pasa por el famoso cementerio de Sad Hill (el que se construyó para el rodaje de la película El bueno, el feo y el malo). En una ruta de algo menos de 200 kilómetros en la que no cabe más historia ni más belleza.

Viaje al origen de la humanidad, para quienes quieren visitar Atapuerca

Esta ruta empieza en Atapuerca, en un lugar que no solo es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO sino uno de los yacimientos más importantes del mundo para conocer el origen y evolución del hombre; de allí nos vamos a lugares como Villambistia, Villamayor del Río, el Mirador de Santa Casilda, la Poza de la Sal, el Monasterio de San Salvador de Oña, Tobera, San Martín de Don, el embalse del Sobrón y Valpuesta. Esta ruta es más larga que la anterior, supera los 260 kilómetros para unir Atapuerda y Valpuesta y pasando por La Bureba y Las Merindades y lugares tan bellos como Belorado, Poza de la Sal , las cascadas de Tobera, Oda y Frías.

Ruta en moto en la provincia de Burgos | Imagen cortesía de Turismo de Burgos

Viaje al Ebro pasando por Puentedey, uno de los puentes y pueblos más curiosos de España

Del Valle de Mena al Embalse del Ebro pasando por San Pantaleón de Losa, medina de Pomar, Rioseco, Villarcayo, Espinosa de los Monteros, el Monumento Natural Ojo Guareña y Puentedey. 197 son los kilómetros que recorrerás si eliges esta ruta cuyo final no puede ser más refrescante, el Embalse del Ebro; entre las paradas que puedes hacer hay una que se nos antoja imperdible y es Puentedey, el Puente de Dios.

Viaje al Camino De Santiago a su paso por la provincia de Burgos

De Orbaneja del Castillo a Castrojeriz, localidad integrada en la ruta del Camino De Santiago, pasando por Escalada, Pesquera de Ebro, Sedano, Covanera, Sargentes de la Lora, Amaya, Villadiego, Sasamón, Villasandino y Melgar de Fernamental. 191 kilómetros unen Orbaneja del Castillo y Castrojeriz, 191 kilómetros llenos de lugares tan inolvidables como las Hoces del Alto Ebro y bonitos pueblos como los ya nombrados y por supuesto terminando en un lugar especialmente espiritual, Castrojeriz, puro Camino De Santiago.

Ruta en moto en la provincia de Burgos | Imagen cortesía de Turismo de Burgos

Viaje al tiempo de los romanos en España y a los vinos de la Ribera del Duero

Esta ruta arranca en Caleruega y pasa por Baños de Valdearados, Gumiel de Izan, Pedrosa de Duero, Fuentelcésped, la Vid, Peñaranda de Duero y las ruinas de Clunia Sulpicia, que son unas de las ruinas romanas más importantes del norte de España. Los 175 kilómetros de esta ruta, dado que terminan entre mosaicos romanos y bodegas y viñedos de la Ribera del Duero, casi pide posada y fonda para disfrutar plenamente antes de volver a casa.