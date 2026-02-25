Conoce el cementerio de Sad Hill, un lugar de cine en mitad de la nada

Rodeado por montañas suaves y un gran silencio, en medio de una llanura de la provincia de Burgos, se encuentra el que bien podríamos decir que es uno de los escenarios más icónicos del cine del siglo XX: el Cementerio de Sad Hill. Construido en 1966 como escenario del duelo final de 'El Bueno, el feo y el malo', dirigida por Sergio Leone y protagonizada por Clint Eastwood, quedó abandonado tras el rodaje. Fue levantado en apenas unas semanas, y con la misma velocidad dejó de ser utilizado. Pero los fans ayudaron a su recuperación.

Sad Hill, con sus más de 5000 tumbas falsas, renació en 2015 tras permanecer olvidado durante muchos años. Fue gracias a un proyecto colectivo movido por un grupo de aficionados, a través del cual se desenterraron las estructuras originales y se reconstruyó un gran círculo central, de igual modo que aparecía en la película. Hoy en día, si así lo deseas, puedes visitarlo libremente. Si lo haces, te encontrarás con un montón de tumbas que, a modo de homenaje, llevan nombres simbólicos de personas que colaboraron en la restauración del cementerio.

Cementerio de Sad Hill | Imagen de Roderik666, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Debes saber que no se trata de un lugar grandilocuente, monumental. De hecho, como hemos mencionado, se encuentra en medio de una llanura solitaria. Concretamente, está ubicado entre los municipios de Santo Domingo de Silos y Contreras. No obstante, pese a todo ello, lo que sí que es es fotogénico.

Así pues, si te animas a visitar el cementerio de Sad Hill, lleva ropa y calzado cómodo. Porque de lo que no hay duda es de que pasarás un buen rato recorriéndolo y sacando fotos a todos lados, tanto del propio cementerio como de su entorno natural.