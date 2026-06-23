Historia de El Miguelete de Valencia y el curioso origen de su nombre

Viajamos a Valencia, donde podemos encontrar un gran número de monumentos y construcciones verdaderamente sorprendentes y espectaculares. Un claro ejemplo lo encontramos en la Torre del Miguelete, la torre campanario de la Catedral de Valencia. Está protegida dentro de la ficha del BIC de la Santa Iglesia Catedral Basílica Metropolitana de Santa María.

El Miguelete de Valencia, a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que, durante muchos siglos, fue llamado ‘Campanar Nuevo’ o ‘Campanar de la Catedral’, y que su construcción se inicia en 1381 por iniciativa del obispo Jaime de Aragón. Las obras no finalizaron hasta 1429. Debido a su complejidad y a los largos años de construcción, la Torre fue dirigida por varios maestros de obra.

De hecho, el primero de ellos fue Andrés Juliá, desde 1381. Como consecuencia de la lentitud de las obras, el Cabildo se impacientó, por lo que apremiaba haciendo nuevas aportaciones. Así pues, Andrés Juliá fue sustituido por José Franch. Con esta nueva etapa en las obras, se alcanzó el tercer cuerpo en 1413, gracias a que se llevó a cabo una intensificación de las labores, aumentando las cuadrillas de trabajadores.

No fue hasta 1414 cuando Pedro Balaguer, constructor de las Torres de Serranos, se puso al mando de las obras. Fue él quien se inspiró en las torres campanario de Lérida y Narbona, con la firme intención de dar una solución al último cuerpo del Miguelete. Cuando únicamente faltaba el elemento que iba a coronar el campanario, en 1425, el Cabildo encargó esta tarea a Martín Llobet.

Ventanales de la sala de campanas de la torre del Miguelete o Micalet, de la catedral de Valencia, España | Imagen de CARLOS TEIXIDOR CADENAS, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

En la antigüedad, el Miguelete de Valencia tuvo varias utilidades, además de campanario de la Catedral. En primer lugar, se llegó a utilizar como torre de vigilancia, en segundo lugar desempeñó tareas de faro portuario debido a su altura y posición y, por último, fue escenario para escenarios pirotécnicos en su espectacular terraza.

Estos diversos usos, especialmente por la utilización de productos incendiarios o fogatas, provocó más de un incendio en la terraza. Por lo tanto, se dio el paso de dar otra utilidad a la terraza, levantando una espadaña de piedra, entre 1660 a 1736, para sostener las campanas de las horas y los cuartos.

El Miguelete de Valencia, a través de sus características

Estamos ante una torre de estilo gótico valenciano de poco más de 50 metros de altura hasta la terraza, los mismos que mide su perímetro, y 63 metros en total. Cuenta con una forma de prisma octogonal y posee nada más y nada menos que 207 escalones. Poco a poco, fue transformándose su nombre en ‘Torre del Miguelete’ por la gran campana que da las horas, llamada “Micalet”.

Por lo tanto, se trata de un caso de metonimia, por la que una parte, que es la campana, da nombre al todo, que es la torre. En su origen, era una torre exenta, unida a la Catedral a finales del siglo XV al prolongarse la nave central. Cuenta con un acceso por una portada angular adornada con arquivoltas y un paso cubierto con diversas voltas nervadas.

Lo que es un hecho es que, poco a poco y con el paso del tiempo, el Miguelete se ha convertido en uno de los grandes atractivos turísticos de Valencia. No solamente por su belleza arquitectónica, sino por la sorprendente historia que hay detrás. Y siendo honestos, no es para menos. Si estás pensando en poner rumbo a esta ciudad, no dejes pasar la oportunidad de acercarte hasta esta Torre. Estamos convencidos de que no te dejará indiferente, ni mucho menos.