Catedral de Jerez de la Frontera: ¿sabías que su Obispado se creó por una bula papal de Juan Pablo II?

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Jerez de la Frontera, donde nos topamos con un gran número de construcciones y monumentos verdaderamente sorprendentes y espectaculares. Un claro ejemplo lo encontramos en la Catedral de la Diócesis de Asidonia-Jerez. Se trata de una construcción del siglo XVII que reúne los estilos gótico, barroco y neoclásico.

Catedral de Jerez de la Frontera, a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que la actual iglesia se erige sobre parte de los restos de la Mezquita Mayor de Jerez, así como de la antigua iglesia del Salvador del siglo XII. Hay que saber que esta última se derrumbó por su estado ruinoso. La Catedral de Jerez es la antigua iglesia colegial, elevada a la dignidad catedralicia por la bula “Archiepiscopus Hispalenses” del 3 de marzo de 1980 de Juan Pablo II.

Cabe destacar que tiene como titular a Nuestro Señor San Salvador, cuya fiesta se celebra el 6 de agosto. La Catedral fue consagrada por el cardenal José María Bueno Monreal en diciembre de 1978, coincidiendo con el II Centenario de la inauguración del templo. Como catedral del nuevo obispado asidonense jerezano, fue el lugar donde se promulgó la bula de constitución de la diócesis a finales de junio de 1980, con la entrada del primer obispo Monseñor Rafael Bellido Caro.

No podemos dejar de mencionar que la institución del Cabildo Colegial se remonta a la conquista de Jerez por parte de los cristianos, en octubre de 1264, constando que estaba ya constituido en septiembre de 1265, cuando Alfonso X el Sabio extiende en su favor el privilegio de dotación. Constaba de un abad y hasta diez canónigos en el curso de su historia.

Catedral de Jerez | Imagen de Waugsberg, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Un cardenal y diversos obispos fueron, anteriormente, miembros del Cabildo y otros varios por su cultura y obras de beneficencia figuran en la historia local. Eso sí, fue disuelto por la bula del Papa Juan Pablo II para dar paso al nuevo Cabildo Catedral, formado por doce canónigos que ejercen los diferentes oficios que son propios del Cabildo.

Hay que destacar que en los años 1580 y 1781, se elevaron a la Corona diversas peticiones desde Jerez de la Frontera para la constitución de un nuevo obispado en la ciudad. A pesar de los esfuerzos, no fue hasta 1980 cuando se pudo cumplir ese deseo. Es en ese momento cuando surge la Diócesis de Asidonia-Jerez, cuyo nombre se debe a uno de los nombres más antiguos de Medina Sidonia, de fundación fenicia. El nombre de Sidonia deriva de Sidón, reconocida ciudad fenicia.

Durante la etapa de la dominación árabe, hubo una provincia que llevaba por nombre Sidonia cuya capital fue Medina Sidonia. Con posterioridad, la capitalidad pasó a Saris, es decir, Jerez. De hecho, existía un antiguo obispado en tiempos visigodos y arábigos, llamado Obispado Asidonense que se extinguió en el año 1146 con la llegada de los almohades.

Es por eso que, ese Obispado de Jerez erigido por bula papal en marzo de 1980, lleva el título de Asidonense Jerezano, con el fin de tener siempre presente aquel antiguo obispado. En cuanto a la Catedral, es de estilo barroco y su exterior está perfectamente marcado por un sinfín de elementos de lo más característicos que se pueden ver desde cientos de metros de distancia. Un claro ejemplo son la torre, la cúpula del crucero, las fachadas barrocas o, incluso, el juego de arbotantes. ¡Es una visita imprescindible si pones rumbo a Jerez de la Frontera!