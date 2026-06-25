Estos son los destinos de playa más caros de Europa

Y es que los hay que combinan el ser caros con el ser exclusivos, de ahí que sus nombres sean menos populares aunque su lujo sea superlativo; por supuesto hay otros lugares caros ¡será por lugares caros tal y como está la inflación! Lugares como Comporta, en Portugal, que se ha convertido en el refugio del lujo por excelencia, pero si hablamos de los destinos de verano clásicos que han sido caros y lo lo siguen siendo… estos diez son incuestionables:

Saint-Tropez

Saint Tropez | Pixabay

Saint-Tropez, en la Costa Azul francesa, es epítome del glamour y lujo en la playa y en verano; es verdad que toda la Costa Azul es cara pero esta localidad en concreto es algo así como la capital francesa del lujo mediterráneo. El precio de los hoteles puede superar los 500 euros por noche e incluso los 1.000 y los clubs de playa están entre los más caros del Mediterráneo, los restaurantes tienen unos precios comparables a los de Móncaco… Todo esto se nota especialmente en los meses de julio y agosto.

Portofino

Portofino | Pixabay

Portofino es, probablemente, el pueblo marinero más caro de Italia, tanto como para resultar caro incluso en Italia, un país que no es, precisamente, un destino barato; ¿por qué? Porque la oferta hotelera es muy pequeña, está muy por debajo de la demanda de alojamiento y eso hace que los precios se disparen.

Porto Cervo

Porto Cervo | Pixabay

Porto Cervo es famoso por sus villas y hoteles de lujo, es más, esas villas y esos hoteles están entre los más caros de todo el continente europeo y, llegados los meses de julio y agosto, rivalizan en servicios con los clásicos resorts del Caribe. Es verdad que nos pilla más cerca que el Caribe… pero nos resultará no poco más caro…

Capri

Capri | Pixabay

Capri es uno de los destinos veraniegos y mediterráneos por excelencia, es verdad que eso hace también que sus hoteles no sean los más modernos y cabría la posibilidad de que los precios tendieran a bajar pero no es así ¿por qué? Porque hay mucha más demanda que oferta, especialmente en los meses de verano, y eso hace que los precios sean realmente desorbitados; además, para completar la jugada, los restaurantes también son caros e incluso los taxis podrían darte más de un disgusto en lo tocante al precio de la carrera.

Mykonos

Mykonos | Pixabay

Si llegas a Mykonos en una parada de crucero tal vez no te de tiempo a descubrir cuán caro es pasar unos días en esta isla griega, alquilar una hamaca en una playa puede tener precios mareantes y en la oferta hotelera manda el lujo, es decir, precios de escándalo. Los restaurantes y clubes de playa también son caros a rabiar y el hecho de que Mykonos se haya convertido en una de los destinos más populares en Instagram no ha hecho más que elevar todavía más los precios.

Positano

Positano | Pixabay

Los hoteles con vistas al mar en Positano son de los más caros de todo el Mediterráneo y es que, además de la belleza del lugar y de las vistas, hay que tener en cuenta que también aquí, como en Portofino, la demanda supera de largo a la oferta, si a esto añadimos que se trata de una zona de difícil acceso, se comprende mejor que los precios, especialmente en julio y agosto, se disparen.

Mónaco

Mónaco | Pixabay

No podemos hablar de los destinos más caros de Europa en verano y no nombrar Mónaco, eso a pesar de que podríamos decir que no tiene playa (tener tiene, pero poca… si eres playero este destino no es para ti); en cuanto al alojamiento Mónaco es de los lugares más caros ya no de Europa sino del mundo y tanto los restaurantes como la oferta de ocio tiene unos precios que llegan parecer disparados, hablamos de lujo por encima del lujo.

Formentera

Formentera | Pixabay

¿Te sorprende descubrir Formentera en esta lista? Sorprende porque Formentera es una isla natural por excelencia, no solemos asociarla al lujo de Mónaco, Capri o Saint-Tropez pero lo cierto es que si hay algo que dispara los precios por encima del lujo eso es la demanda y en el caso de Formentera esta supera de largo a su oferta tanto en el ferry como en sus restaurantes, no digamos ya en su escueta oferta hotelera, de ahí que en los meses de verano los precios se disparen.

Marbella

Marbella | Pixabay

Marbella en cambio, y en cuanto pienses en Puerto Banús, te encajará de cine en esta lista y es que Marbella es, por puerto Banús, la Milla de Oro y la Sierra Blanca, el destino de lujo peninsular por excelencia además de la capital histórica del turismo de alto poder adquisitivo en la Costa del Sol.

Santorini

Santorini | Pixabay

Santorini compite con Mykonos en precios y solo gana esta competición la segunda porque en los últimos años, gracias a Instagram, ha multiplicado su popularidad y con ella sus precios; además Santorini, al tener más oferta hotelera que Mykonos, contiene mejor los precios (sin que estos dejen de ser caros…) y no ofrece Beach clubs de precios imposibles como si sucede en Mykonos.