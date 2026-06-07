5 playas que se transforman cuando baja la marea

Cuando pensamos en verano pensamos en playas y viceversa… a no ser que estemos pensando en playas como las que vamos a presentarte a continuación, playas que tanto en verano como en invierno merecen una visita por el modo en el que cambian y lo espectaculares que resultan cuando baja la marea y nos muestran lo que esta oculta cuando está alta.

Algo que no te sorprenderá es saber que la mayoría de las playas que ofrecen espectáculos naturales similares a los que vemos en playas como las cinco de las que te hablamos a continuación están en el Atlántico y es que la fuerza de este océano y sus mareas son directamente responsables de estas escenas imponentes e inolvidables. ¿De qué playas hablamos? Empezamos barriendo para casa, en Ribadeo, y después nos vamos tanto hacia el sur visitando el Algarve como hacia el norte acercándonos a ls costas inglesas y francesas:

Playa de las Catedrales, en Galicia

Playa de las Catedrales. Ribadeo. | Pixabay

La playa de las Catedrales está en Ribadeo y es una de las playas más famosas de España por su espectacular belleza, tanto es así que ha tenido que controlarse el acceso para evitar que se dañe su entorno; eso sí, para visitarla te interesa también estar muy pendiente de la marea porque, cuando está alta, apenas te sorprenderá ver una costa rocosa mientas que, cuando está baja, el espectáculo que ofrecen los enormes arcos de hasta 30 metros de altura, cuevas y túneles a recorrer caminando sobre la arena es de una belleza imponente.

Porthcurno Beach, en Cornualles

Porthcurno. Cornualles | Pixabay

Cuando baja la marea aparecen no solo cuevas marinas sino también túneles y formaciones rocosas de lo más llamativo que transforman el paisaje de esta curiosa playa inglesa porque, con marea alta, permanecen ocultas. Además otro aspecto llamativo de esta playa es el color turquesa de sus aguas, nada habitual en la costa de Inglaterra. Porthcurno está en el extremo suroccidental de Inglaterra, en la costa de Cornualles.

Saint-Malo en la bretaña francesa

Saint-Malo | Pixbay

La transformación de Saint-Malo, en la costa norte de Bretaña y junto al Canal de la Mancha, cuando baja la marea es total: si la marea está alta, estarás en una ciudad totalmente rodeada por mar (en una isla, realmente) pero cuando la marea baja no solo dejarás de estar en una isla sino que estarás en una ciudad, la misma ciudad, rodeada de enormes playas y podrás caminar hasta islotes que, con marea alta, son inaccesibles, es más podrás llegar andando incluso a la isla de Gran Bé para presentar tus respetos a uno de los escritores franceses más famosos que está allí enterrado: Chateaubriand.

Playa de Bordeira, en el Algarve portugués

Praia da Bordeira | Imagen de Paulo Valdivieso from Lisboa, Portugal, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

El espectáculo que ofrece esta playa cuando baja la marea es similar al de Saint-Malo pero en su versión natural: con marea alta es una bonita playa (tan bonita como tantas otras del Algarve), ahora bien, cuando la marea baja descubrimos todo un paisaje de lagunas, meandros y canales sobre la arena que con marea alta no alcanzamos a imaginar; ¿nuestra recomendación? Más que explorar la playa cuando la marea baja como se recomienda en lugares como la playa de las Catedrales o la de Porthcurno, en esta playa el mejor plan es subir a los acantilados y descubrir desde allí el imponente espectáculo natural que compone la playa con marea baja.

Baie de Somme, en Normandía

Bahía del Somme | Imagen de michael clarke stuff, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Esta playa está en la costa de Normandía, frente al Canal de la Mancha y al sur de Dunquerque o Calais, a poco más de 100 kilómetros de la frontera belga y a menos de 200 kilómetros de París; esta playa es espectacular siempre pero más con marea baja porque en ella confluyen no solo arena y mar, como en cualquier playa, sino también ríos, marismas y dunas; el paisaje de Somme en bajamar pasa por ser uno de los mayores paisajes mareales de toda Europa.