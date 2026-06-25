Todos los conciertos del Orgullo de Madrid 2026: horarios, artistas y escenarios

El Orgullo de Madrid (MADO) se celebra del 25 de junio al 5 de julio y está considerado uno de los mayores de Europa y del mundo. Contará con multitud de actividades, eventos, acciones reivindicativas y encuentros culturales pero sabemos que una de las cosas más esperadas son sus conciertos.

Es por eso que a continuación te dejamos el programa completo con todos los horarios, artistas y escenarios:

Miércoles 1 de julio

Escenario Plaza de las Reinas

20:00 horas: Silvina Magari

20:10 horas: Mercedes Ferrer

20:30 horas: Klimax

20:50 horas: Cora Aldara

21:10 horas: María Cruz

21.30 horas: Violeta

22.20 horas: Dj Adame

Escenario Plaza de Pedro Zerolo

21:50 horas: espectáculo 'Forajido'

22:00 horas: espectáculo de drags 'Somos Chueca by Black & White'

Jueves 2 de julio

Escenario Plaza de las Reinas

20:00 horas: Silvina Magari

​20:10 horas: Carmen Lillo

20:40 horas: Laura Muñoz

21:10 horas: María Parrado

21:40 horas: CRIS LORA

22:10 horas: Dj Milla

Escenario Plaza de Pedro Zerolo

20:00 horas: Tombolón Maricón - Rodrigo Alk, Débora Men, Capria Black, Donna Mercadonna, Rubén Martín y Chipmunk Dj.

21:00 horas: espectáculo 'Forajidos con Esencia'.

22:00 horas: Orgullosxs y Cocentadxs

Escenario Puerta del Sol

20.00 horas: MDNA RAVE

Escenario Plaza de España

20:00 horas: Ballet del Orgullo

20:15 horas: Dakles

20:30 horas: artista por confirmar

20:45 horas: Max Navarro

21:00 horas: Cecilia Zango

21:15 horas: Monzo

21:30 horas: Nacha la Macha

21:45 horas: Kitai

22:00 horas: K!ngdom

22:15 horas: Kuve

22:30 horas: Lucía Pérez

22:45 horas: CRIS LORA

23:00 horas: Fiesta Marta Cariño

Viernes 3 de julio

Escenario Plaza de las Reinas

20:00 horas: Silvina Magari

20:10 horas: Müsgo

20:30 horas: Sombra Alor

21:10 horas: Las Jipas

21:40 horas: Blanca Paloma

22:10 horas: Pamela Rodríguez

22:40 horas: Melani Santiler

23:00 horas: Bailaferias Dj Set

Escenario Plaza de Pedro Zerolo

20:00 horas: Fiesta LL Show Bar

21:00 horas: Belover Party

22:00 horas: FieStar Pride 2026

23:00 horas: Revoluciona Tus Sentidos

Escenario Puerta del Sol

20:00 horas: Samantha Ballentines

20:10 horas: Kercho

20:30 horas: Aimarz

20:40 horas: DeArco

20:55 horas: Bea Pelea

21:15 horas: Ouineta

21:35 horas: Albany

21:55 horas: Naiara

22:15 horas: Bella Kanela

22:30 horas: Cascales

23:00 horas: Sora Éke

23:30 horas: Kristina

00:00 horas: Villano Antillano

00:30 horaS: iza tkm

01:00 horas: Daiky

01:20 horas: Alex Chapman + Zoe Gitter Set presents GAG

02:00 horas: Dj por confirmar

Escenario Plaza de España

20:00 horas: Roi Porto

20:20 horas: Loic & Mario

20:50 horas: Nacho Nacif

21:10 horas: Kler

21:30 horas: Roser

22:00 horas: Gala Mr Gay España - Mirela, Izan, Llunas, Asha y Rebeca

23:50 horas: Campanadas de la diversidad - Natalia, María Pelae, Premio Espacial Mr Gay España, actuación sorpresa, Vicco y Soraya

01:15 horas: Lucia de la Puerta

01:30 horas: Dj Suri

Sábado 4 de julio

Escenario Plaza de las Reinas

20:00 horas: Silvina Magari

20:10 horas: Marina Galán

20:30 horas: Raquel Martínez

20:45 horas: Mery Myles

21:00 horas: TERE!

21:30 horas: Ana Farelo

22:00 horas: Korashe

22:30 horas: Nuria Fergó

22:45 horas: Mariana Ochoa y Zeus Montiel

23:00 horas: Dj Du Jour

Escenario Plaza de Pedro Zerolo

20:00 horas: La Noche del Orgullo

21:00 horas: Maravillas de Maravillas

22:00 horas: Full Republik Energy

23:00 horas: Delirio Milenial Night

Escenario Puerta del Sol

20:00 horas: Dj por confirmar

21:00 horas: Ari Moore

21:30 horas: La Cruz

22:00 horas: Sita Abellán

22:30 horas: Otta

23:00 horas: Tokisha

23:30 horas: Dj por confirmar

Escenario Plaza de España

20:50 horas: Ballet del Orgullo

21:00 horas: Tiago Raul

21:15 horas: LaTorre

21:30 horas: Naíza

21:45 horas: Edith Salazar

22:00 horas: Flans

22:15 horas: Yadam

22:30 horas: Fey

22:50 horas: Monsieur Periné

23:00 horas: Diana Hoyos · Flashback Show Europa

23:30 horas: Mon Laferte

23:45 horas: Actuación Sorpresa

00:00 horas: Loles León

00:30 horas: Fiesta Forajido

01:30 horas: Balibrea Music Dj

Domingo 5 de julio

Escenario Plaza de las Reinas

19:45 horas: Silvina Magari

20:10 horas: Alba Morena

20:40 horas: Melani

21:10 horas: Lara Taylor

21:40 horas: Siria Malo

21:50 horas: Lucia de la Puerta

22:30 horas: Ptazeta

Escenario Plaza de España