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Todos los conciertos del Orgullo de Madrid 2026: horarios, artistas y escenarios
Madrid ya calienta motores para celebrar una nueva edición del Orgullo (MADO), uno de los eventos LGTBIQ+ más importantes de Europa. Del 1 al 5 de julio, las plazas y calles de la capital acogerán decenas de conciertos gratuitos. Este es el programa completo con todos los horarios, escenarios y actuaciones.
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El Orgullo de Madrid (MADO) se celebra del 25 de junio al 5 de julio y está considerado uno de los mayores de Europa y del mundo. Contará con multitud de actividades, eventos, acciones reivindicativas y encuentros culturales pero sabemos que una de las cosas más esperadas son sus conciertos.
Es por eso que a continuación te dejamos el programa completo con todos los horarios, artistas y escenarios:
Miércoles 1 de julio
Escenario Plaza de las Reinas
- 20:00 horas: Silvina Magari
- 20:10 horas: Mercedes Ferrer
- 20:30 horas: Klimax
- 20:50 horas: Cora Aldara
- 21:10 horas: María Cruz
- 21.30 horas: Violeta
- 22.20 horas: Dj Adame
Escenario Plaza de Pedro Zerolo
- 21:50 horas: espectáculo 'Forajido'
- 22:00 horas: espectáculo de drags 'Somos Chueca by Black & White'
Jueves 2 de julio
Escenario Plaza de las Reinas
- 20:00 horas: Silvina Magari
- 20:10 horas: Carmen Lillo
- 20:40 horas: Laura Muñoz
- 21:10 horas: María Parrado
- 21:40 horas: CRIS LORA
- 22:10 horas: Dj Milla
Escenario Plaza de Pedro Zerolo
- 20:00 horas: Tombolón Maricón - Rodrigo Alk, Débora Men, Capria Black, Donna Mercadonna, Rubén Martín y Chipmunk Dj.
- 21:00 horas: espectáculo 'Forajidos con Esencia'.
- 22:00 horas: Orgullosxs y Cocentadxs
Escenario Puerta del Sol
- 20.00 horas: MDNA RAVE
Escenario Plaza de España
- 20:00 horas: Ballet del Orgullo
- 20:15 horas: Dakles
- 20:30 horas: artista por confirmar
- 20:45 horas: Max Navarro
- 21:00 horas: Cecilia Zango
- 21:15 horas: Monzo
- 21:30 horas: Nacha la Macha
- 21:45 horas: Kitai
- 22:00 horas: K!ngdom
- 22:15 horas: Kuve
- 22:30 horas: Lucía Pérez
- 22:45 horas: CRIS LORA
- 23:00 horas: Fiesta Marta Cariño
Viernes 3 de julio
Escenario Plaza de las Reinas
- 20:00 horas: Silvina Magari
- 20:10 horas: Müsgo
- 20:30 horas: Sombra Alor
- 21:10 horas: Las Jipas
- 21:40 horas: Blanca Paloma
- 22:10 horas: Pamela Rodríguez
- 22:40 horas: Melani Santiler
- 23:00 horas: Bailaferias Dj Set
Escenario Plaza de Pedro Zerolo
- 20:00 horas: Fiesta LL Show Bar
- 21:00 horas: Belover Party
- 22:00 horas: FieStar Pride 2026
- 23:00 horas: Revoluciona Tus Sentidos
Escenario Puerta del Sol
- 20:00 horas: Samantha Ballentines
- 20:10 horas: Kercho
- 20:30 horas: Aimarz
- 20:40 horas: DeArco
- 20:55 horas: Bea Pelea
- 21:15 horas: Ouineta
- 21:35 horas: Albany
- 21:55 horas: Naiara
- 22:15 horas: Bella Kanela
- 22:30 horas: Cascales
- 23:00 horas: Sora Éke
- 23:30 horas: Kristina
- 00:00 horas: Villano Antillano
- 00:30 horaS: iza tkm
- 01:00 horas: Daiky
- 01:20 horas: Alex Chapman + Zoe Gitter Set presents GAG
- 02:00 horas: Dj por confirmar
Escenario Plaza de España
- 20:00 horas: Roi Porto
- 20:20 horas: Loic & Mario
- 20:50 horas: Nacho Nacif
- 21:10 horas: Kler
- 21:30 horas: Roser
- 22:00 horas: Gala Mr Gay España - Mirela, Izan, Llunas, Asha y Rebeca
- 23:50 horas: Campanadas de la diversidad - Natalia, María Pelae, Premio Espacial Mr Gay España, actuación sorpresa, Vicco y Soraya
- 01:15 horas: Lucia de la Puerta
- 01:30 horas: Dj Suri
Sábado 4 de julio
Escenario Plaza de las Reinas
- 20:00 horas: Silvina Magari
- 20:10 horas: Marina Galán
- 20:30 horas: Raquel Martínez
- 20:45 horas: Mery Myles
- 21:00 horas: TERE!
- 21:30 horas: Ana Farelo
- 22:00 horas: Korashe
- 22:30 horas: Nuria Fergó
- 22:45 horas: Mariana Ochoa y Zeus Montiel
- 23:00 horas: Dj Du Jour
Escenario Plaza de Pedro Zerolo
- 20:00 horas: La Noche del Orgullo
- 21:00 horas: Maravillas de Maravillas
- 22:00 horas: Full Republik Energy
- 23:00 horas: Delirio Milenial Night
Escenario Puerta del Sol
- 20:00 horas: Dj por confirmar
- 21:00 horas: Ari Moore
- 21:30 horas: La Cruz
- 22:00 horas: Sita Abellán
- 22:30 horas: Otta
- 23:00 horas: Tokisha
- 23:30 horas: Dj por confirmar
Escenario Plaza de España
- 20:50 horas: Ballet del Orgullo
- 21:00 horas: Tiago Raul
- 21:15 horas: LaTorre
- 21:30 horas: Naíza
- 21:45 horas: Edith Salazar
- 22:00 horas: Flans
- 22:15 horas: Yadam
- 22:30 horas: Fey
- 22:50 horas: Monsieur Periné
- 23:00 horas: Diana Hoyos · Flashback Show Europa
- 23:30 horas: Mon Laferte
- 23:45 horas: Actuación Sorpresa
- 00:00 horas: Loles León
- 00:30 horas: Fiesta Forajido
- 01:30 horas: Balibrea Music Dj
Domingo 5 de julio
Escenario Plaza de las Reinas
- 19:45 horas: Silvina Magari
- 20:10 horas: Alba Morena
- 20:40 horas: Melani
- 21:10 horas: Lara Taylor
- 21:40 horas: Siria Malo
- 21:50 horas: Lucia de la Puerta
- 22:30 horas: Ptazeta
Escenario Plaza de España
- 20:00 horas: Berkana
- 20:20 horas: Dany Mixtika
- 20:40 horas: Adelyne
- 21:00 horas: Ballet del orgullo
- 21:15 horas: Desfile DMOCRACIA
- 21:20 horas: actuación por confirmar
- 21:30 horas: Desfile 'Hombres con Falda'
- 21:45 horas: Samuel Mariño
- 22:00 horas: Desfile Queer
- 21:10 horas: MEEK
- 21:30 horas: Desfile Maison Mesa
- 22:40 horas: Pasión Vega
- 22:50 horas: Desfile Bruno Langarica
- 23:00 horas: Estrella and The Dolls
- 23:25 horas: Jota Carajota
- 23:35 horas: actuación sorpresa
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