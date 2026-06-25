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Todos los conciertos del Orgullo de Madrid 2026: horarios, artistas y escenarios

Madrid ya calienta motores para celebrar una nueva edición del Orgullo (MADO), uno de los eventos LGTBIQ+ más importantes de Europa. Del 1 al 5 de julio, las plazas y calles de la capital acogerán decenas de conciertos gratuitos. Este es el programa completo con todos los horarios, escenarios y actuaciones.

Bandera del Orgullo durante una manifestación

Foto de iStock

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Irene Picazo
Irene Picazo
Publicado:

El Orgullo de Madrid (MADO) se celebra del 25 de junio al 5 de julio y está considerado uno de los mayores de Europa y del mundo. Contará con multitud de actividades, eventos, acciones reivindicativas y encuentros culturales pero sabemos que una de las cosas más esperadas son sus conciertos.

Es por eso que a continuación te dejamos el programa completo con todos los horarios, artistas y escenarios:

Miércoles 1 de julio

Escenario Plaza de las Reinas

  • 20:00 horas: Silvina Magari
  • 20:10 horas: Mercedes Ferrer
  • 20:30 horas: Klimax
  • 20:50 horas: Cora Aldara
  • 21:10 horas: María Cruz
  • 21.30 horas: Violeta
  • 22.20 horas: Dj Adame

Escenario Plaza de Pedro Zerolo

  • 21:50 horas: espectáculo 'Forajido'
  • 22:00 horas: espectáculo de drags 'Somos Chueca by Black & White'

Jueves 2 de julio

Escenario Plaza de las Reinas

  • 20:00 horas: Silvina Magari
  • ​20:10 horas: Carmen Lillo
  • 20:40 horas: Laura Muñoz
  • 21:10 horas: María Parrado
  • 21:40 horas: CRIS LORA
  • 22:10 horas: Dj Milla

Escenario Plaza de Pedro Zerolo

  • 20:00 horas: Tombolón Maricón - Rodrigo Alk, Débora Men, Capria Black, Donna Mercadonna, Rubén Martín y Chipmunk Dj.
  • 21:00 horas: espectáculo 'Forajidos con Esencia'.
  • 22:00 horas: Orgullosxs y Cocentadxs

Escenario Puerta del Sol

  • 20.00 horas: MDNA RAVE

Escenario Plaza de España

  • 20:00 horas: Ballet del Orgullo
  • 20:15 horas: Dakles
  • 20:30 horas: artista por confirmar
  • 20:45 horas: Max Navarro
  • 21:00 horas: Cecilia Zango
  • 21:15 horas: Monzo
  • 21:30 horas: Nacha la Macha
  • 21:45 horas: Kitai
  • 22:00 horas: K!ngdom
  • 22:15 horas: Kuve
  • 22:30 horas: Lucía Pérez
  • 22:45 horas: CRIS LORA
  • 23:00 horas: Fiesta Marta Cariño

Viernes 3 de julio

Escenario Plaza de las Reinas

  • 20:00 horas: Silvina Magari
  • 20:10 horas: Müsgo
  • 20:30 horas: Sombra Alor
  • 21:10 horas: Las Jipas
  • 21:40 horas: Blanca Paloma
  • 22:10 horas: Pamela Rodríguez
  • 22:40 horas: Melani Santiler
  • 23:00 horas: Bailaferias Dj Set

Escenario Plaza de Pedro Zerolo

  • 20:00 horas: Fiesta LL Show Bar
  • 21:00 horas: Belover Party
  • 22:00 horas: FieStar Pride 2026
  • 23:00 horas: Revoluciona Tus Sentidos

Escenario Puerta del Sol

  • 20:00 horas: Samantha Ballentines
  • 20:10 horas: Kercho
  • 20:30 horas: Aimarz
  • 20:40 horas: DeArco
  • 20:55 horas: Bea Pelea
  • 21:15 horas: Ouineta
  • 21:35 horas: Albany
  • 21:55 horas: Naiara
  • 22:15 horas: Bella Kanela
  • 22:30 horas: Cascales
  • 23:00 horas: Sora Éke
  • 23:30 horas: Kristina
  • 00:00 horas: Villano Antillano
  • 00:30 horaS: iza tkm
  • 01:00 horas: Daiky
  • 01:20 horas: Alex Chapman + Zoe Gitter Set presents GAG
  • 02:00 horas: Dj por confirmar

Escenario Plaza de España

  • 20:00 horas: Roi Porto
  • 20:20 horas: Loic & Mario
  • 20:50 horas: Nacho Nacif
  • 21:10 horas: Kler
  • 21:30 horas: Roser
  • 22:00 horas: Gala Mr Gay España - Mirela, Izan, Llunas, Asha y Rebeca
  • 23:50 horas: Campanadas de la diversidad - Natalia, María Pelae, Premio Espacial Mr Gay España, actuación sorpresa, Vicco y Soraya
  • 01:15 horas: Lucia de la Puerta
  • 01:30 horas: Dj Suri

Sábado 4 de julio

Escenario Plaza de las Reinas

  • 20:00 horas: Silvina Magari
  • 20:10 horas: Marina Galán
  • 20:30 horas: Raquel Martínez
  • 20:45 horas: Mery Myles
  • 21:00 horas: TERE!
  • 21:30 horas: Ana Farelo
  • 22:00 horas: Korashe
  • 22:30 horas: Nuria Fergó
  • 22:45 horas: Mariana Ochoa y Zeus Montiel
  • 23:00 horas: Dj Du Jour

Escenario Plaza de Pedro Zerolo

  • 20:00 horas: La Noche del Orgullo
  • 21:00 horas: Maravillas de Maravillas
  • 22:00 horas: Full Republik Energy
  • 23:00 horas: Delirio Milenial Night

Escenario Puerta del Sol

  • 20:00 horas: Dj por confirmar
  • 21:00 horas: Ari Moore
  • 21:30 horas: La Cruz
  • 22:00 horas: Sita Abellán
  • 22:30 horas: Otta
  • 23:00 horas: Tokisha
  • 23:30 horas: Dj por confirmar

Escenario Plaza de España

  • 20:50 horas: Ballet del Orgullo
  • 21:00 horas: Tiago Raul
  • 21:15 horas: LaTorre
  • 21:30 horas: Naíza
  • 21:45 horas: Edith Salazar
  • 22:00 horas: Flans
  • 22:15 horas: Yadam
  • 22:30 horas: Fey
  • 22:50 horas: Monsieur Periné
  • 23:00 horas: Diana Hoyos · Flashback Show Europa
  • 23:30 horas: Mon Laferte
  • 23:45 horas: Actuación Sorpresa
  • 00:00 horas: Loles León
  • 00:30 horas: Fiesta Forajido
  • 01:30 horas: Balibrea Music Dj

Domingo 5 de julio

Escenario Plaza de las Reinas

  • 19:45 horas: Silvina Magari
  • 20:10 horas: Alba Morena
  • 20:40 horas: Melani
  • 21:10 horas: Lara Taylor
  • 21:40 horas: Siria Malo
  • 21:50 horas: Lucia de la Puerta
  • 22:30 horas: Ptazeta

Escenario Plaza de España

  • 20:00 horas: Berkana
  • 20:20 horas: Dany Mixtika
  • 20:40 horas: Adelyne
  • 21:00 horas: Ballet del orgullo
  • 21:15 horas: Desfile DMOCRACIA
  • 21:20 horas: actuación por confirmar
  • 21:30 horas: Desfile 'Hombres con Falda'
  • 21:45 horas: Samuel Mariño
  • 22:00 horas: Desfile Queer
  • 21:10 horas: MEEK
  • 21:30 horas: Desfile Maison Mesa
  • 22:40 horas: Pasión Vega
  • 22:50 horas: Desfile Bruno Langarica
  • 23:00 horas: Estrella and The Dolls
  • 23:25 horas: Jota Carajota
  • 23:35 horas: actuación sorpresa
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