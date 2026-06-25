10 playas cerca de Madrid a las que puedes llegar en tren este verano

Escaparse al mar desde Madrid es más fácil de lo que parece. Gracias a la alta velocidad y a las conexiones ferroviarias de Renfe, Ouigo, Iryo y Avlo, es posible desayunar en la capital y estar tomando el sol en la playa en menos de dos horas. Si este verano quieres olvidarte del coche, los atascos y el aparcamiento, estas son algunas de las mejores playas a las que puedes llegar cómodamente en tren.

1. La Malvarrosa (Valencia), la escapada más rápida

Playa de la Malvarrosa, en Valencia | iStock

Valencia se ha convertido en el destino estrella para quienes viven en Madrid. Los trenes de alta velocidad conectan ambas ciudades en alrededor de 1 hora y 40 minutos, y desde la estación Joaquín Sorolla basta con coger un autobús, el metro o un taxi para llegar a la playa.

2. Playa de San Juan (Alicante)

Playa de San Juan, en Alicante | iStock

Si no te importa invertir unos minutos más de viaje, Alicante es otra gran alternativa. La alta velocidad une Madrid con Alicante en aproximadamente 2 horas y 20 minutos, y desde la estación es fácil llegar en tranvía o autobús a la famosa Playa de San Juan.

Con más de seis kilómetros de arena, aguas tranquilas y una amplia oferta de ocio, es una de las playas favoritas para familias y grupos de amigos.

3. Playa Nord de Gandía

Playa de Gandía, Valencia | iStock

Otra alternativa muy popular es Gandía. El viaje requiere llegar primero en alta velocidad a Valencia y continuar en tren de Cercanías hasta Gandía.

La recompensa es una playa de arena fina, amplia y con excelentes servicios, ideal para quienes buscan un ambiente más relajado que el de las grandes capitales.

4. Playa de la Misericordia (Málaga)

Tienes que coger el tren Madrid-Málaga, que tarda unas 2 horas y 40 min en AVE. Después, desde la estación María Zambrano se puede llegar andando (unos 20 minutos) o en autobús urbano.

Es una de las playas urbanas más largas de Málaga y cuenta con paseo marítimo, chiringuitos y aguas tranquilas. Ideal para una escapada de un día o un fin de semana.

5. Playa de la Malagueta (Málaga)

También tienes que coger el tren Madrid-Málaga, después tardas unos 10-15 minutos en autobús desde la estación.

Es probablemente la playa más famosa de la ciudad y una de las más cómodas para quienes llegan en tren.

6. Playa de Torremolinos (Carihuela o Bajondillo)

Tienes que coger el mismo AVE hasta Málaga y después el Cercanías C1 hasta Torremolinos (20 minutos).

La Carihuela destaca por su ambiente marinero y sus restaurantes de pescado, mientras que Bajondillo es perfecta para familias.

7. Playa de Castelldefels (Barcelona)

Tienes que coger el tren Madrid-Barcelona y después el Cercanías R2 Sud (20 minutos).

Chiringuito Carita Morena, en Castelldefels | Irene Picazo

Cuenta con cinco kilómetros de arena y suele estar menos concurrida que las playas del centro de Barcelona.

8. Playa de la Barceloneta (Barcelona)

Tienes que coger el tren Madrid-Barcelona y después el Metro desde Sants.

Es la playa urbana más conocida de España y una opción perfecta para combinar turismo y mar en una escapada de fin de semana.

9. Playa de San Lorenzo (Gijón)

Tienes que coger el tren Madrid-Gijón (AVE y Alvia).

Si prefieres huir del calor extremo, el Cantábrico ofrece una alternativa muy atractiva. La Playa de San Lorenzo es una de las joyas del norte de España.

10. Playa del Sardinero (Santander)

Tienes que coger el tren Madrid-Santander.

Playa y paseo del Sardinero | Turismo de Cantabria

Una playa emblemática del norte, con un entorno elegante y temperaturas mucho más suaves durante el verano.