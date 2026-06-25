Ryanair cambia su política de asientos para familias: así será la asignación a partir de ahora

Ryanair ha confirmado este 25 de junio que su política de asignación de asientos para familias, vigente desde hace tiempo, cumple plenamente con todas las leyes y normativas pertinentes. Ryanair no cobra ningún suplemento a los niños por sentarse junto a sus padres o al adulto que los acompaña.

Al igual que todos los adultos que eligen un asiento reservado, los adultos que viajan con niños pagan una tarifa por el asiento reservado, pero pueden seleccionar sin coste alguno asientos reservados junto a ellos para un máximo de cuatro niños en la misma reserva.

Niño en un avión | iStock

Esto significa que los padres que viajan con niños pagan solo por un asiento reservado (para un adulto), con una tarifa reducida, pero no pagan nada por los otros cuatro asientos reservados para los niños que viajan con ellos. Esta política ha proporcionado a las familias la seguridad de la asignación de asientos en el momento de la reserva, algo que las familias han valorado tanto como las tarifas bajas de Ryanair.

Para las reservas realizadas a partir de este 25 de junio, a los adultos que viajen con niños y no deseen seleccionar ni pagar por un asiento reservado se les comunicará la asignación de sus asientos (sin coste alguno) una vez que hayan facturado para su vuelo, tal y como ocurre en la mayoría de las aerolíneas en Europa. Es probable que las familias que opten por esta asignación aleatoria de asientos contiguos se sienten en la parte trasera de la cabina del avión, ya que las primeras filas suelen estar reservadas y se agotan primero.

Las familias que prefieran elegir sus asientos en el momento de la reserva y asegurarse las filas delanteras premium podrán hacerlo pagando una tarifa de reserva de asiento, en línea con la política aplicada por la mayoría de las aerolíneas europeas. Este pequeño ajuste en la política alineará la normativa de Ryanair sobre asientos para familias con la de la mayoría de las aerolíneas de la UE, lo que responde al deseo de los reguladores europeos de frenar la innovación y el progreso. Este ajuste no tendrá impacto en los ingresos de Ryanair, mientras que las familias seguirán ahorrando miles de millones de euros cada año al elegir viajar con la aerolínea que ofrece las tarifas más bajas de Europa.

Niño viajando solo en avión | iStock

Michael O'Leary, CEO de Ryanair, ha declarado:

"Los reguladores europeos, como la CMA del Reino Unido, han fallado sistemáticamente a los consumidores al ignorar la flagrante reventa abusiva de tarifas aéreas infladas por parte de agencias de viajes online (OTA) no autorizadas, los sobreprecios de los monopolios aeroportuarios y las deficiencias en el servicio de los organismos europeos de control del tráfico aéreo. Tras hacer la vista gorda ante las elevadas tarifas que cobran las aerolíneas en rutas donde no existe competencia de Ryanair, la CMA ha puesto ahora en el punto de mira nuestra política de asientos para familias, que ha sido acogida de forma unánime por los consumidores como la más avanzada y transparente de Europa. En lugar de promover la competencia y unas tarifas más bajas para los consumidores, la CMA está empeñada en obligar a Ryanair a adoptar la política de asientos para familias menos transparente y menos favorable para los consumidores que aplica la mayoría de las demás aerolíneas, simplemente porque es el estándar del sector.

Nos adaptaremos con reticencia al estándar del sector, puesto que no queremos perder el tiempo explicando a los reguladores, que están completamente equivocados, hasta qué punto malinterpretan lo que más conviene a los consumidores del Reino Unido y de Europa. Conforme a nuestra política revisada de asientos para familias,es posible que las familias tengan que esperar hasta después de haber realizado la facturación para conocer la asignación de sus asientos y que tengan más probabilidades de ser ubicados en la parte trasera de la cabina. Pero, al menos, la CMA podrá afirmar que ha hecho algo por los consumidores aunque, lamentablemente, la mayoría de ellos ni siquiera lo notará".