Las mejores piscinas naturales de Extremadura: la guía definitiva para descubrirlas este verano

Cuando pensamos en destinos de verano, solemos imaginar kilómetros de costa y playas junto al mar. Sin embargo, hay una comunidad autónoma que lleva años demostrando que no hace falta tener litoral para disfrutar del agua. Con más de 1.500 kilómetros de costa interior, playas de bandera azul, gargantas, cascadas y piscinas naturales, Extremadura se ha consolidado como uno de los grandes destinos de turismo de agua de España.

Para ayudar a los viajeros a descubrir todos estos rincones, Turismo de Extremadura ha publicado la guía 'Extremadura es agua', una completa recopilación de recursos que reúne zonas de baño, balnearios, actividades náuticas, turismo fluvial y algunos de los paisajes acuáticos más espectaculares de la región.

Playas de interior y zonas de baño para combatir el calor

La guía incluye las 28 zonas de baño reconocidas en los censos europeos, de las cuales ocho cuentan con bandera azul, un distintivo que certifica la calidad de sus aguas y servicios. Además, recoge otras áreas sometidas a controles sanitarios para que los visitantes puedan disfrutar del verano con total tranquilidad.

Extremadura se ha convertido en una referencia nacional en este ámbito. De hecho, ocho de las 18 playas de interior con bandera azul de España se encuentran en la comunidad autónoma.

Cascadas, gargantas y enclaves naturales de postal

Más allá del baño, uno de los apartados más atractivos de la guía es el dedicado a los llamados "Paisajes de Agua", una selección de 22 enclaves naturales donde el agua es la gran protagonista.

Entre ellos destacan lugares tan conocidos como Los Pilones y la Garganta de los Infiernos, en el Valle del Jerte; el impresionante meandro de El Melero y el Chorro de la Meancera, en Las Hurdes; las cascadas del Diablo y la Desesperá, en La Vera; o El Chorrerón de Moraleja, considerado el primer paraje Starlight de Extremadura.

La publicación también invita a recorrer senderos azules como La Dehesa, en Herrera del Duque, o el Desfiladero del Ruecas, en Cañamero, donde el paisaje y el agua se combinan para ofrecer algunas de las rutas más espectaculares de la región.

Mucho más que un destino para bañarse

La guía no se limita a señalar playas o piscinas naturales. También recopila información sobre turismo termal, actividades náuticas, deportes acuáticos, embarcaderos, puertos deportivos y propuestas de turismo activo para disfrutar durante todo el año.

Además, incorpora mapas, datos prácticos y contactos de empresas especializadas para facilitar la planificación de cualquier escapada.

Con esta publicación, Extremadura reivindica uno de sus mayores tesoros naturales: el agua. Un recurso que ha modelado algunos de los paisajes más sorprendentes de la España interior y que convierte a la región en una alternativa perfecta para quienes buscan un verano diferente, lejos de las masificaciones de la costa.