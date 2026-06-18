Las mejores playas de España de 2026 según las reseñas de Google

Con la llegada del verano 2026 y las vacaciones cada vez más cerca, muchos viajeros ya empiezan a planear su escapada a la playa. Para ayudar a elegir destino, Holidu, la plataforma de alquileres vacacionales, ha analizado miles de valoraciones y opiniones de Google Maps para elaborar el ranking de las playas mejor valoradas de España en 2026. El resultado reúne desde calas de difícil acceso hasta extensos arenales junto a parques naturales, con Baleares, Canarias y Cantabria como las comunidades autónomas mejor posicionadas.

1. Platja de Muro (Mallorca, Islas Baleares)

Sombrillas y hamacas en la playa de Muro, bahía de Alcúdia, en Mallorca | iStock

Platja de Muro encabeza el ranking con una puntuación de 4,8 en Google Maps y más de 7.700 opiniones. Se encuentra en la bahía de Alcúdia, al norte de Mallorca, y tiene más de cinco kilómetros de arena blanca y fina, con aguas poco profundas. Está junto al Parque Natural de S'Albufera, uno de los espacios naturales más importantes de Baleares, con zonas de dunas, pinares y bastante biodiversidad.

2. Playa de Cofete (Fuerteventura, Canarias)

Playa de Cofete, en Fuerteventura | iStock

Cofete tiene una puntuación de 4,8 y más de 5.300 opiniones. Está dentro del Parque Natural de Jandía y es una playa virgen de gran tamaño, rodeada de montañas áridas, con oleaje fuerte propio del Atlántico abierto. Su acceso es complicado, lo que ha permitido que se mantenga prácticamente intacta.

3. Playa de Sotavento de Jandía (Fuerteventura, Canarias)

Playa de Sotavento, en Fuerteventura, Islas Canarias | iStock

Con 4,8 de puntuación y más de 2.800 opiniones, Sotavento de Jandía es conocida por las lagunas que se forman con la marea baja. Es uno de los puntos más reconocidos de Europa para windsurf y kitesurf por el viento constante de la zona, aunque su gran extensión también deja espacio para encontrar zonas más tranquilas.

4. Playa de Mataleñas (Santander, Cantabria)

Mataleñas, Santander | iStock

Con 4,8 de puntuación y más de 2.600 opiniones, Mataleñas es una pequeña cala de arena dorada situada entre acantilados, a la que se accede por unas escaleras. Está rodeada de senderos y vegetación, y cerca hay varios miradores que forman parte de la misma ruta costera.

5. Grandes Playas de Corralejo (Fuerteventura, Canarias)

Playa de Corralejo, en Fuerteventura | iStock

Cierra el top 5 con 4,8 de puntuación y casi 1.300 opiniones. Forman parte del Parque Natural de Corralejo y destacan por sus dunas de arena clara y aguas transparentes, con el paisaje volcánico de la isla de fondo. Es un destino popular para el surf, y desde la playa se puede ver el islote de Lobos y Lanzarote.

Una buena guía para quienes ya estén pensando en su próxima escapada de verano. ¿Te animas a descubrir alguna este verano?