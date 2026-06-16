Playas bonitas en el norte donde huir del calor

El verano está a punto de llegar oficialmente pero las altas temperaturas no se han esperado para aparecer. El calor aprieta, y cuando esto ocurre en buena parte de España, el norte del país se convierte en uno de los mejores refugios para disfrutar sin sufrir las consecuencias del calor extremo. Con aguas más frescas, paisajes verdes y playas espectaculares, la costa atlántica ofrece algunos de los arenales más bonitos del territorio.

Playa de Rodas (Galicia)

Playa de Rodas | Imagen de Namiac, licencia: CC BY-SA 3.0 ES, via Wikimedia Commons

Situada en las Islas Cíes, esta playa gallega aparece a menudo en los listados de las mejores playas del planeta. Su arena blanca y fina y sus aguas turquesas y cristalinas recuerdan a destiños tropicales, caribeños. Pero lo bueno es que las temperaturas son mucho más suaves y, de hecho, es posible que el agua esté también ahora muy fría.

Playa de Gulpiyuri (Asturias)

Playa de Gulpiyuri | Imagen de Ramon Diaz, licencia de dominio público (Public domain), via Wikimedia Commons

En Asturias encontramos la playa de Gulpiyuri, una de las más curiosas de toda España. Es pequeña, recogida e interior. Se sitúa tierra adentro y se conecta al mar mediante túneles naturales ubicados bajo la roca. Sin duda, es muy particular. Por supuesto, también bonita: su entorno es precioso.

Playa de Covachos (Cantabria)

Playa de Covachos | Imagen de Luis Rogelio HM, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

De Cantabria hemos decidido escoger la playa de Covachos, un pequeño arenal cuyo nombre proviene de las cuevas que se encuentran entre las rocas calizas que hay alrededor de la misma. Pero estas cuevas no son lo único que la hace especial. Además, tiene un tómbolo que cuando baja la marea une la playa con la isla del Castro.

Playa de Itzurun (País Vasco)

Playa de Itzurun | Imagen cortesía de Turismo del País Vasco (Gobierno Vasco)

Por último, queremos hablarte de una playa del País Vasco que, además de ser un buen refugio cuando llega el verano, es también muy bonita. Situada en Zumaia, es conocida por los imponentes acantilados que la rodean. No cabe duda de que el paisaje que la rodea es uno de los más espectaculares de la costa vasca, así que pasear por allí es todo un planazo.

Si con estas no tienes suficiente, te vamos a dar unas cuantas ideas extra. La playa de Torimbia, la popular playa de las Catedrales o la playa de Langre son otras tres buenas opciones. ¿Has decidido a cuál de todas ellas vas a ir este verano para huir del calor?