Los miradores más espectaculares para ver el eclipse solar total de agosto

El próximo 12 de agosto de 2026 España vivirá uno de los fenómenos astronómicos más importantes del siglo: un eclipse solar total que cruzará el norte de la península y Baleares al atardecer. Para disfrutar de la totalidad, es imprescindible situarse dentro de la franja por la que pasará la sombra de la Luna, que atravesará comunidades como Galicia, Asturias, Castilla y León, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña y Baleares.

Además, al producirse cerca de la puesta de sol, será fundamental elegir lugares elevados y con el horizonte oeste completamente despejado.

Mirador de San Roque (Viveiro, Lugo)

Situado sobre la ría de Viveiro, el Mirador de San Roque ofrece una de las panorámicas más espectaculares de la costa lucense, con vistas al puerto, las playas y el mar Cantábrico. Su ubicación elevada y su horizonte abierto hacia el oeste lo convierten en un lugar privilegiado para contemplar el eclipse solar total, con el añadido de un entorno natural y marítimo que promete imágenes únicas.

Mirador de Ses Barques (Sóller)

En pleno corazón de la Serra de Tramuntana, el Mirador de Ses Barques se asoma sobre el valle y el Port de Sóller, ofreciendo una de las mejores vistas del Mediterráneo en Mallorca. Gracias a su orientación hacia el oeste y a su posición dentro de la franja de totalidad, será uno de los mejores lugares de Baleares para observar el eclipse al atardecer, con el Sol descendiendo sobre el mar en un escenario difícil de igualar.

Mirador del Fitu (Asturias)

Considerado uno de los balcones naturales más impresionantes del norte de España, permite contemplar simultáneamente los Picos de Europa y el Cantábrico. Su elevada posición y la ausencia de obstáculos hacia el oeste lo convierten en un enclave privilegiado para la observación. Asturias se encuentra en plena línea de totalidad.

Mirador de Peñalba de Santiago (León)

En pleno Bierzo, este balcón natural permite disfrutar de amplias vistas sobre los Montes Aquilianos y un horizonte limpio hacia el oeste. León se sitúa cerca de la línea central del eclipse, donde la duración de la totalidad será de las más largas de España.

Mirador del Cañón del Ebro (Burgos)

Las hoces del Ebro ofrecen algunos de los paisajes más impresionantes de Castilla y León. Desde sus miradores naturales se podrá contemplar cómo el día se transforma en noche sobre uno de los cañones más espectaculares de la península. Burgos se encuentra dentro de la banda de totalidad y cerca de la zona de máxima duración.

Mirador de Artxanda (Bilbao)

Para quienes prefieran disfrutar del eclipse sin alejarse de una gran ciudad, este mirador sobre Bilbao ofrece una de las mejores vistas panorámicas del País Vasco. La capital vizcaína quedará dentro de la franja de totalidad.

Observatorio Astrofísico de Javalambre (Teruel)

A casi 2.000 metros de altitud y con algunos de los mejores cielos de Europa, será uno de los lugares estrella para observar el eclipse. La Agencia Espacial Europea (ESA) retransmitirá el fenómeno desde este enclave debido a sus excelentes condiciones de observación.