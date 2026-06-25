Iglesia de San Miguel de Jerez de la Frontera: su historia y su curioso vínculo con los Reyes Católicos

Viajamos a la provincia de Cádiz, concretamente hasta Jerez de la Frontera. Allí nos podemos topar con un gran número de monumentos y construcciones verdaderamente sorprendentes y espectaculares. Un claro ejemplo lo encontramos en la Iglesia de San Miguel, declarada Monumento Histórico-Artístico Nacional en 1931. Entre los datos curiosos que esconde este edificio, hay que destacar que la torre es el punto más alto de la ciudad.

Iglesia de San Miguel de Jerez de la Frontera, a través de su historia

Para comenzar, debemos saber que se empezó a erigir a finales del siglo XV y, por la fecha de la placa que existe en la puerta de la fachada gótica del evangelio (1484), cabe pensar que su construcción fue consecuencia de la súplica de la ciudad a los Reyes Católicos en la visita que realizaron ese mismo año para edificar un nuevo templo en la zona.

Lejos de que todo quede ahí, hay que incidir en que su construcción se prolongó durante varios siglos, por lo que dio lugar a un excelente conjunto de porte catedralicio. En él, encontramos un sinfín de elementos que son propios del último gótico jerezano, con otros tantos del inicio y plenitud tanto del renacimiento como del barroco.

Iglesia de San Miguel de Jerez de la Frontera, a través de sus características

De planta rectangular, esta construcción está perfectamente dividida en tres naves, siendo la central más alta que las laterales. Tiene pilastras de estilo gótico florido, adornadas por doseletes de enorme variedad entre sí, así como un impresionante crucero que, aunque no sobresale en planta, sí en altura.

Siendo considerado como una de las mejores iglesias de los que podemos encontrar en Jerez de la Frontera, también hay que tener en cuenta que estamos ante un templo profundamente transformado. De hecho, han intervenido grandes maestros como son Francisco Rodríguez o Diego de Riaño y, entre 1564 y 1568, Hernán Ruiz II El Joven. Es a él a quien se debe la realización de la imponente Sacristía sobre una primera construcción de Martín de Gaínza.

Iglesia de San Miguel, Jerez de la Frontera | Imagen de Diego Delso, delso.photo, License CC BY-SA, via Wikimedia Commons

De planta cuadrada y preciosas proporciones, nos encontramos con una cúpula renacentista con casetones, perfectamente decorada con placas de pizarra. Esto da como resultado uno de los espacios interiores más logrados de la arquitectura renacentista andaluza. Hay que mencionar que, en su interior, se encontraba un coro que fue retirado.

En cuanto a su interior, podemos encontrar un impresionante conjunto de piezas mueble, siendo la mayoría barrocas. Destacan el Santo Crucifijo de la Salud que fue atribuido a José de Arce, el tabernáculo de la Capilla del Sagrario (siglo XVIII) o la custodia procesional que fue labrada por Juan Laureano de Pina (siglo XVII). Lo que es un hecho que esta Iglesia de San Miguel se ha convertido, indudablemente, en una de las construcciones más sorprendentes y significativas de Jerez de la Frontera. ¡Y no es para menos!