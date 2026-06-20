Descubre la Torre de Ses Portes, una de las grandes joyas que podemos encontrar en Ibiza

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a una de las islas más espectaculares y con más encanto de nuestro país. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Ibiza. Allí nos podemos topar con un gran número de construcciones, monumentos y rincones verdaderamente sorprendentes y espectaculares. Un claro ejemplo lo encontramos, precisamente, en la Torre de Ses Portes.

Esta Torre es equidistante entre las playas de Es Cavallet y Ses Salines, en pleno Parque Natural. Cabe destacar que forma parte del sistema defensivo que se construyó hace siglos frente a las cada vez más constantes incursiones piratas. Entre otras cuestiones, destaca por su elevada altura y consta de dos plantas, perfectamente comunicadas por una escalera de caracol.

Es importante tener en cuenta que se erigió en el año 1749, aprovechando la estructura de otro antiguo refugio de vigilancia que se construyó en el siglo XVII. Es más, se trata de una de las primeras que se habilitaron en la isla y, junto con la que encontramos en el islote de S’Espalmador, tenía como función proteger los estanques de las salinas, así como el paso de Es Freus, rumbo a Formentera. Entre otras cuestiones, porque el fuego cruzado de ambas impedía el avance de cualquier tipo de embarcación enemiga.

Torre de Ses Portes | Imagen de Enrique Ayesta Perojo, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

No podemos dejar de mencionar que, al pie de la Torre de Ses Portes, existen algunas que otras casetas varadero, en un rincón costero verdaderamente idílico donde el agua adquiere un precioso color turquesa. Además, por si fuera poco, el paseo hasta la torre, tanto desde Es Cavallet como desde Ses Salines, se ha convertido en uno de los más atractivos del Parque Natural. ¡Y no es para menos!

¿Cómo llegar a la Torre de Ses Portes de Ibiza?

Lo más importante que debes saber es que, hasta ella, únicamente se puede llegar andando desde la playa de Ses Salines o desde Es Cavallet. De hecho, la manera más rápida para poder llegar a la Torre de Ses Portes es estacionar en el aparcamiento público situado en Ses Salines y coger un camino de tierra que lleva al tramo de costa que está situado pasada esta playa. Este sendero nos lleva hasta la Torre, que se puede divisar prácticamente durante todo el trayecto. Para poder llegar hasta ella, tendrás que caminar aproximadamente 20 minutos.

¿Merece la pena visitar la Torre de Ses Portes?

La respuesta es afirmativa. Estamos ante una de las grandes joyas que podemos encontrar en la isla de Ibiza, especialmente en la zona del Parque Natural. No es una zona especialmente transitada por visitantes, por lo que es de esos rincones verdaderamente mágicos que podemos encontrar en la isla. Eso sí, al tratarse de una zona protegida, si deseas visitar esta Torre, debes hacerlo respetando al máximo el Parque Natural. ¡Estamos convencidos que no solamente te sorprenderá, sino que no te dejará indiferente, ni mucho menos!