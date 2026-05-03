Shikoku, la isla japonesa de los 88 templos

Cuando pensamos en Japón pensamos enTokio, Kioto, Osaka, Okinawa, Nagano o Hiroshimapero lo cierto es que este gran archipiélago guarda no pocos secretos que, aunque suelen estar fuera del circuito turístico en un primer viaje al país del sol naciente, merecen toda nuestra atención… y nuestra visita si, como suele suceder, uno no se conforma con haber visitado Japón una vez sino que incluye Japón entre los lugares a los que hay que regresar.

Entre esos no pocos secretos que atesora Japón está Shikoku, una de las cuatro grandes islas de Japón: Honshu es la más grande y visitada porque ahí está Tokio, Kioto, Osaka…; Hokkaidoes la segunda en tamaño, la tercera es Kyushu y la cuarta Shikoku; son las más grandes en un archipiélago de más e 14.000 islas (aunque solo unos centenares de ellas están habitadas e, indiscutiblemente, las más interesantes para visitar son las cuatro grandes.

Jardines Ritsurin, en Shikoku | Pixabay

¿Y qué tiene de especial Shikoku más allá de su tamaño? En primer lugar su autenticidad, es una isla menos turística que sus hermanas mayores, especialmente con menos turismo internacional, y eso le permite mantener su esencia nipona y tradicional casi intacta; su naturaleza es otro buen motivo para volar hasta aquí, tanto su costa salvaje con gargantas profundas como sus montañas boscosas son de una belleza imponente, además aquí tampoco faltan los onsen, los clásicos baños termales japoneses.

¿Cuáles son los lugares, tanto tradicionales como naturales, que no querrás perderte en Shikoku? Empezamos por lo más auténtico, único y espiritual: sus 88 templos.

88 templos

Shikoku | Pixabay

Son 88, ni uno más ni uno menos, los templos budistas incluidos en una particular ruta de peregrinación de 1.200 kilómetros que rodea la isla; se trata de una ruta que puede recorrerse tanto caminando como en bicicleta o en otro medio de transporte y los templos se visitan siempre en orden, del 1 en adelante y hasta el 88; una curiosidad: reconocerás a los peregrinos porque suelen vestir de color blanco.

¿Significa esto que solo hay 88 templos en Shikoku? Lo cierto es que no, hay más, pero solo 88 han sido los elegidos para formar parte de esta ruta y son 88 y no menos ni más porque el 88 es un número de fuerte simbolismo en la tradición budista; hay al menos 20 templos más que algunos peregrinos incluyen en su ruta. Si te atrae la idea de recorrer esta ruta, ten en cuenta que para hacerlo en coche, el modo más rápido, necesitarás al menos siete días aunque también puedes optar por hacer solo un tramos de la ruta y acortar así el tiempo dedicado a ella porque Shikoku no solo es interesante por sus templos, hay más que ver, hacer y visitar…

Más visitas y experiencias imperdibles en Shikoku

Jardines Ritsurin | Pixabay

Empezamos por las naturales: Ida Valley es uno de los paisajes más espectaculares de Japón y es famoso no solo por sus puentes de lianas tradicionales sino también por los pueblos remotos de montaña que salpican la zona; otro lugar imponente es el cabo Ashizuri, en el extremo sur de la isla, y famoso por sus brutales acantilados oceánicos y su ambiente remoto y salvaje; a medio camino entre lo natural y lo creado por el hombre están los jardines Ritsurin que pasan por ser los jardines paisajísticos más bellos de todo Japón.

Si hablamos de experiencias, además de la peregrinación, hay una que no te querrás perder y podrás vivirla en el Dogo Onsen, que es uno de los balnearios termales más antiguos de Japón. ¿Y en cuanto a ciudades? Porque siendo Shikoku lo cuarta isla más grande de Japón, no tendrá solo pueblos remotos… Pues no, tiene también ciudades con mucho encanto como Kochi, en la costa, tan famosa por su castillo histórico como por su mercado y su rica gastronomía local.