Japón aprueba medidas contra el turismo masivo tras batir su récord de visitantes en 2025

Recientemente te contábamos que Japón implantará en 2028 un nuevo permiso, llamado JESTA (Japan Electronic System for Travel Authorization), para entrar al país.

Y ahora el Gobierno japonés ha aprobado nuevas medidas para hacer frente al turismo masivo, después de que en 2025 el archipiélago cerrara el año con un número récord de 42,7 millones de visitantes, lo que contribuyó al debate nacional sobre sus efectos en la convivencia.

El Ministerio de Infraestructura, Transporte y Turismo publicó hoy su nuevo plan para la promoción del turismo para los próximos cuatro años, que busca "equilibrar" el turismo con la calidad de vida de los residentes, así como impulsar destinos turísticos a través de la diversificación de la oferta hacia zonas rurales.

Sakura, floración de los cerezos de Japón | iStock

"Impulsaremos con firmeza políticas que mejoren la satisfacción tanto de los residentes locales como de los turistas, aumenten el número de personas que interactúan con la región y se relacionan con ella, y logren una industria turística que no solo sea atractiva para vivir y visitar, sino también para trabajar", reza un comunicado.

Las autoridades niponas aumentarán así de 47 a 100 el número de zonas en las que se han impulsado iniciativas basadas en las opiniones de los residentes, todo ello con el fin de acoger a más visitantes extranjeros, importante motor de la economía del país asiático.

Las medidas para combatir el turismo masivo incluyen la reducción del tráfico en carreteras locales y la limitación del número de visitantes, al tiempo que promueven la mejora de la infraestructura de transporte. También plantean medidas contra las infracciones de las normas de comportamiento con la "difusión exhaustiva" de estas.

Mantiene objetivo de 60 millones de visitantes

Tokio mantiene el objetivo para 2030 de recibir a 60 millones de visitantes extranjeros, frente a los 42,7 millones de 2025. También mantiene el objetivo de gasto turístico de 15 billones de yenes (unos 81.400 millones de euros), frente a los 9,5 billones de yenes de 2025, según estimaciones del Gobierno.

Tokio, en Japón | iStock

El turismo es la segunda mayor exportación de Japón, solamente por detrás de los vehículos. Por ello, el gabinete de Sanae Takaichi lo ha designado explícitamente como "industria estratégica".

De hecho, el Ministerio de Turismo mencionó entre sus objetivos promover ofertas en marcados como Europa, América o Australia, donde el gasto por visitante "es elevado".