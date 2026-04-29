Chelsea celebra en mayo uno de los festivales de flores más famosos del mundo

Es famoso el gusto de los ingleses por los jardines así que no resulta extraño que sea en Inglaterra, en Londres, donde se celebra la exposición de paisajismo, jardinería y flores más espectacular y prestigiosa, es el Chelsea Flower Show y es el evento social de temporada en Londres, que ya es decir…

Este espectacular evento, en el que participan tanto paisajistas como viveristas, diseñadores de jardines y las firmas más importantes del sector, es una gran feria de flores pero es también, a la vez, mucho más que una feria, es el gran escaparate mundial de tendencias en paisajista y jardinería (es la pasarela de París o Milán del mundo de las flores).

El Chelsea Flower Show se celebra en los jardines del Royal Hospital Chelsea, en el famoso barrio londinense, desde hace más de un siglo; esta gran feria protagoniza el mayo de Londres durante unos cinco días en la tercera semana del mes de las flores.

Chelsea Flower Show 2014 | Imagen de Daderot, licencia de dominio público CC0, via Wikimedia Commons

¿Qué te encontrarás en los jardines del Royal Hospital Chealse si te animas a visitar el Chealse Flower Show? Lo primero que te sorprenderá y atraerá a lo grande serán los jardines efímeros creados para la ocasión, algunos de ellos son auténticas obras de arte floral; además aquí no solo se presentan las tendencias de temporada en lo que a la jardinería y el paisajismo se refiere sino que se presentan nuevas variedades de plantas y flores nunca antes vistas en eventos de este nivel.

Te decíamos que es el evento social de temporada en Londres y eso significa que no hay celebridad que se lo quiera perder, asisten incluso miembros de la realeza así que, si quieres unirte a ellos, tendrás que comprar tu entrada con antelación porque se agotan en un visto y no visto (incluso con meses de antelación…); como sucede en otras ferias (pasa también en FITUR), los primeros días de la feria están reservados para profesionales del sector y visitas reales pero en sus últimos días la feria se abre a todos los visitantes (que hayan conseguido entrada, claro).

Chelsea Flower Show 2014 | Imagen de Daderot, licencia de dominio público CC0, via Wikimedia Commons

Un detalle de interés: los primeros días la feria es de una belleza espectacular, todo luce perfecto y el ambiente es de lo más exclusivo pero solo el último día, al cierre de la exposición, se pueden comprar algunas de las plantas que han estado expuestas estos días.

Un par de consejos importantes: la feria se llena todos los días así que se recomienda ir pronto; además el recito de la feria es muy grande así que debes contar con al menos medio día, aunque lo recomendable es un día entero, para disfrutarla y, por supuesto, llevar calzado cómodo porque vas a pasear durante horas. Ten preparada también tu cámara de fotos (o al menos batería suficiente en el móvil) porque esta feria es e las más fotogénicas del mundo.