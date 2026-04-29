Calendimaggio de Asís, así es esta emblemática fiesta italiana

Nos gustan las fiestas de recreación histórica porque nos permiten viajar no solo en el espacio sino también en el tiempo y entre todas las fiestas de recreación histórica en Italia destaca una que es de hecho la fiesta medieval más espectacular del país, el Calendimaggio de Asís, una fiesta de primavera de raíz medieval y pagana (precristiana) que celebra el mes de las flores, mayo, y lo hace con un gran evento teatral que se desarrolla en los rincones históricos de la ciudad.

Esta fiesta de recreación histórica es, como nuestras batallas de moros y cristianos, una guerra entre dos bandos, los de la parte alta de la ciudad contra los de la parte baja, ahora bien, no se trata de una batalla campal sino de una competición de desfiles, música, teatro y diferentes recreaciones históricas; por eso, porque en todo el centro de Asís se suceden los eventos, la ciudad se transforma completamente durante los días que dura la fiesta (los primeros días de mayo).

Se celebran desfiles medievales con trajes de época, estandartes y armaduras; también representaciones teatrales históricas tanto al aire libre (en las plazas) como en los diferentes palacios de Asís; suena la música medieval en vivo por toda la ciudad y, al ser la noche, se iluminan las antorchas y se celebran veladas poéticas, eso después de la competición de banderas que es uno de los eventos más espectaculares de la fiesta.

Calendimaggio | Imagen de AngelaJ, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

¿Y cómo se sabe quién gana? La decisión corresponde a un jurado que se pasea durante los días de la fiesta por la ciudad y evalúa los diferentes eventos para elegir finalmente el bando ganador.

En realidad el Calendimaggio de Asís no es una fiesta histórica sino que comenzó a celebrarse como la conocemos hoy ya en el S.XX, ahora bien, su origen sí que es antiguo porque está en las fiestas de primavera precristianas, también en las diferentes tradiciones festivas de Umbría que datan de la Edad Media. Si eres un amante de la historia no puedes dejar de visitar Asís en su Calendimaggio porque sus celebraciones pasan por ser una de las recreaciones histórica más auténticas y rigurosas de Europa.

Además, curiosamente, siendo como es una fiesta de notable importancia, por el momento no está masificada y mantiene vivo su carácter local, lo que sin duda le da un extra de autenticidad. Si a eso le añadimos que no deja de ser un gran espectáculo artístico al aire libre en un entorno bello de por sí como lo es la ciudad de Asís, nos sobran las razones para viajar a este rincón italiano a principios de mayo…