Naoshima, la isla del arte contemporáneo es japonesa

Esta pequeña isla nipona, Naoshima, es famosa no solo por su naturaleza de colinas verdes y pueblos de pescadores sino, más que nada, por su arquitectura, sus museos y su arte al aire libre, tanto es así que se ha convertido en uno de los destinos de arte contemporáneo más influyentes del mundo. ¿Y cómo llega una pequeña isla como esta a convertirse en la isla del arte? A continuación te lo contamos.

Sucedió en los años 80 del S.XX y fue culpa de una empresa editorial japonesa, Benesse Holdings, y el célebre arquitecto Tadao Ando: fueron ellos quienes decidieron convertir Naoshima en un espacio único en el que arte y arquitectura convivieran en armonía con la naturaleza. ¿Y cómo lo hicieron? Integrando los museos en el entorno natural, creando obras a lo largo y ancho de toda la isla y convirtiendo las casas tradicionales en auténticas instalaciones artísticas.

Benesse House Ova. Naoshima | Imagen de 663highland, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Entre los lugares que no puedes perderte de Naoshima está el Chichu Art Museum, que pasa por ser uno de los museos más extraordinarios del mundo porque está enterrado bajo tierra de modo que no altera el paisaje y porque su iluminación solo es natural, se trata de una creación de Tadao Ando y en él se exponen obras de Monet e instalaciones de Turrell y De Maria. Como habrás deducido, solo puede visitarse con luz solar, durante el día.

Otros lugares imperdibles en Naoshima es el Benesse Home Museum, que es hotel y museo y se decora con obras de Yayoi Kusama o Andy Warhol entre otros artistas contemporáneos y el Art House Project, que es uno de los proyectos más originales de la isla, está en el pueblo de Honmura y se trata de casas tradicionales japonesas abandonadas convertidas en instalaciones artísticas.

La arquitectura de Tadao Ando domina la isla (minimalista, de hormigón visto, líneas geométricas, uso dramático de la luz y absoluta integración en el paisaje) pero la imagen más característica y representativa de Naoshima no es suya sino de Yayoi Kusama y se trata de una calabaza amarilla gigante ubicada en el muelle.

Terminal portuaria de Honmura, en Naoshima | Imagen de ブルーノ・プラス, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Una curiosidad más: si cruzas el mundo hasta llegar al mar interior de Seto y descubrir esta isla, te encantará saber que no se trata de la única isla del arte de este rincón japonés aunque sí de la más famosa, hay otras como Teshima e Inujima que también tienen su importancia artística, de hecho todo el archipiélago celebra un festival de arte contemporáneo casa tres años: Setouchi Trirennale (el último se celebró en 2025 y el próximo, aunque todavía no se han anunciado fechas exactas, se celebrará en 2028 y siguiendo el esquema habitual: se celebra en tres temporadas, una en primavera entre los meses de abril y mayo, otra en verano durante el mes de agosto y otra en otoño entre los meses de octubre y noviembre).