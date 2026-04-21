Los mejores destinos del mundo para teletrabajar: Hay tres españoles

Las ciudades de Valencia, Las Palmas y Sevilla se han consolidado entre los diez destinos más atractivos del mundo para el nomadismo digital, según los datos recogidos en el 'Holafly Global Index Report'.

El informe revela que España e Italia dominan la clasificación internacional al ocupar nueve de las diez primeras posiciones, en un contexto donde el sector del teletrabajo ha alcanzado una etapa de madurez y profesionalización tras el impulso inicial de la pandemia.

Teletrabajo | Gtres

El estudio señala que los más de 40 millones de profesionales que trabajan en remoto a nivel global priorizan actualmente factores como la calidad de vida, la disponibilidad de espacios de 'coworking' y el acceso a una conectividad de internet fiable.

La existencia de marcos legales favorables, como el visado para nómadas digitales promovido por el Gobierno español, ha sido un elemento decisivo para atraer a estos trabajadores hacia ciudades de tamaño medio que ofrecen un equilibrio entre costes y servicios frente a las grandes capitales.

Valencia se sitúa como la primera ciudad española en el ranking, ocupando la tercera posición global gracias a su sólida infraestructura y su vibrante comunidad internacional.

Las Palmas de Gran Canaria | iStock

Por su parte, Las Palmas de Gran Canaria se mantiene en el octavo lugar, respaldada por su clima y un sector de 'coliving' muy desarrollado, mientras que Sevilla cierra la lista en el décimo puesto por su competitividad económica y alta calidad de vida.

La clasificación mundial está liderada por las ciudades italianas de Génova y Bari, que ocupan los dos primeros puestos del índice. El dominio europeo es casi total, con la única excepción de la ciudad de Quebec, en Canadá, que logra situarse en la cuarta posición destacando por sus niveles de seguridad y habitabilidad.

El resto del 'top 10' lo completan las ciudades italianas de Catania, Florencia, Palermo y Roma, confirmando al sur de Europa como el principal polo de atracción para el talento remoto internacional.