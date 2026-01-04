Hokkaido, un destino japonés de invierno y escándalo

Los paisajes de Hokkaido en invierno son un espectáculo nevado imponente en el que reina el silencio donde se viven experiencias únicas en Japón que van de lo más festivo a lo gastronómico, lo deportivo y también lo que tiene que ver con el bienestar y los onsen, los famosos baños termales nipones. Esta magnífica temporada de invierno y nieve dura hasta febrero, algunos años incluso hasta los primeros días de marzo así que estamos muy a tiempo de gozarla en 2026. ¿Y qué es exactamente lo que podremos disfrutar en Hokkaido en invierno? A continuación te lo contamos.

Hokkaido | Pixabay

Naturaleza imponente

El Parque Nacional Shiretoko, en la región e Hokkaido, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por sus espectaculares paisajes vírgenes que en invierno y nevados son, si cabe, más bellos; y no creas que este parque es lo único atractivo de la naturaleza de Hokkaido, son famosas las grullas japonesas en Kushiro, tan famosas que verlas se considera una de las mejores experiencias de vida salvaje en Japón; un tercer espectáculo natural imperdible se vive en el mar de Okhotsk por la deriva de hielo que se produce en las primeras semanas del año (enero y febrero).

De fiesta en fiesta y de festival en festival

El Festival de la Nieve de Sapporo es de fama mundial, se celebra en febrero y hace que siendo siempre Sapporo un destino perfecto para ser base de operaciones de cualquier viaje que tenga por destino Hokkaido, en febrero lo es, si cabe, más. Sapporo es además un destino cómodo porque es precisamente allí donde aterrizarás si vuelas desde Tokio. ¿Más festivales de invierno en Hokkaido? Los hay: el Festival de Hielo del lago Shikotsu y el de Mobetsu son de los más famosos. ¿Y qué podemos esperar de estos festivales? Esculturas gigantes de hielo y nieve en Sapporo, figuras iluminadas sobre el lago en el lago Shikotsu y esculturas y el mar de Okhotsk helado en Mobetsu.

Ramen | Pixabay

Una región para comérsela

En Hokkaido se come de lujo todo el año pero es particularmente famosa su gastronomía de invierno: es famoso el ramen de Sapporo porque es muy intenso se sirve muy caliente; el cangrejo es el rey de los platos de invierno y también los mariscos frescos de Otaru; Hokkaido es también región de productos lácteos (quesos y mantequillas en particular).

Bienestar a la japonesa

Los onsen de Hokkaido son un espectáculo y disfrutarlos es una experiencia única ¿qué tienen de particular? Que están en la nieve, aquí podrás bañarte al aire libre en agua cálida y termal mientras nieva. ¿Dónde exactamente? Es famoso el onsen Noboribetsu, también el de Jozankei que está además muy cerca de Sapporo, y el del lago Toya, es de hecho famosa la imagen del onsen del lago Toya humeante en invierno.

Onsen Noboribetsu | Pixabay

Mucha nieve y mucho deporte de invierno

La de Hokkaido pasa por ser una de las mejores nieves del mundo, lo que convierte este enclave como un destino de ensueño para los amantes de los deportes de invierno; Niseko es el centro de esquí más famoso de la región, Furano es también una buena opción aunque el ambiente aquí es más local que internacional y Rusutsu es el menos concurrido de los tres. En Hokkaido se puede disfrutar del esquí nocturno y del esquí fuera de pista.