Alsacia luce en mayo sus estampas más bellas

Son varias las razones que hacen que la Alsacia sea especialmente atractiva en primavera, más incluso que en diciembre cuando sus estampas navideñas son famosas en el mundo entero o en verano cuando están en temporada alta ¿por qué? En primer lugar por el clima, que es perfecto para recorrer la zona a placer, ya no hace frío ni tampoco un calor excesivo; en segundo lugar por las flores y es que en esta época del año no solo florece la naturaleza sino también las casas alsacianas que decoran sus ventanas y balcones con flores ¿pueblos especialmente famosos por sus estampas primaverales? Colmar, Eguisheim, Riquewihr y Kaysersberg.

Viñedo de Alsacia en primavera | Pixabay

La Alsacia francesa es también zona de viñedos y, por tanto, zona de rutas vinícolas, es más, la Ruta de los Vinos de la Alsacia es una de las rutas vinícolas más famosas de Europa y, en primavera, luce su imagen más bella, la más fotogénica por el verde dominante de las colinas y los viñedos y la floración; además en esta época del año los viñedos abren sus bodegas y terrazas para ofrecer catas.

A la belleza paisajística, floral y arquitectónica, además del ecoturismo, hay que sumar una rica gastronomía cuyos platos de primavera están protagonizados por los espárragos blancos alsacianos que se sirven con jamón cocido o ahumado, huevos cocidos, patatas nuevas y salsa holandesa; también son populares otros platos como las quichés o tartas saladas de temporada y dulces entre los que destacan las tartas con preparadas con frutas de primavera.

Ingredientes para la tarta salada típica de la Alsacia | Pixabay

Además de pasear, disfrutar, catar y degustar la Ruta del Vino de la Alsacia, no puedes perderte lugares emblemáticos como Estrasburgo, una ciudad no solo famosa como capital europea (honor que comparte con Bruselas) o capital de la Navidad sino también por su catedral gótica, el barrio Petite France y su ambiente animado).