Tokio es, literalmente, una ciudad para comérsela

Tokio es algo más que una de las ciudades más sabrosas del mundo, es algo así como la capital de una tradición gastronómica milenaria que, especialmente en los últimos años, ha conquistado al mundo entero; la gastronomía japonesa es ya internacional y es también fusión con otras culturas culinarias pero, si visitas Tokio, seguro que lo harás queriendo huir de esta internacionalización y e incluso de la cocina fusión, querrás saborear y degustar lo mejor de la cocina tradicional japonesa ¿cómo y dónde hacerlo? Donde diga Go Tokyo Gourmet, una plataforma creada por el Gobierno Metropolitano de Tokio con el fin de que cada visitante de la ciudad encuentre un local para comer a la altura de lo que busque.

En Go Tokyo Gourmet hay propuestas de cocina tradicional japonesa en general y de cocina tokiota en particular, las hay también de alta cocina para quienes son muy fans de las Estrellas Michelin y hay más: en esta plataforma hay artículos y videos sobre la cocina japonesa y, dentro de ella, la variedad de cocina tokiota, consejos para disfrutar de las experiencias gastronómicas más destacadas de la capital nipona e incluso un calendario que incluye los eventos gastronómicos (o en los que la gastronomía se abre hueco) que se celebran en la ciudad a lo largo del año.

Monjayaki | Imagen cortesía de Turismo de Tokio

Tokio ofrece una diversidad gastronómica sin par en lo que a la cocina japonesa se refiere porque, como sucede en otros ámbitos de índole cultural, a la hora de comer en Tokio confluyen en la mesa tradición y modernidad y lo hacen además a través de una nutrida oferta de experiencias gastronómicas que incluyen espectaculares showcookings y también talleres y mercados gastronómicos.

¿Qué comer en Tokio? Sushi para empezar pero también pescados y mariscos frescos en Tsukiji y Ginza, ramen en la calle Otakibashi-dori y en Ramen Street (junto a la estación de Tokio), tempuras y fideos soba en locales como Kanda, Nihongashi, Ginza y Asakusa; en cuanto a los platos más emblemáticos de Tokio cabe destacar el mojayaki que se sirve en el barrio de Tsukishima, el chango-nabe (olla caliente de pescados, mariscos o carne con verduras) y el fukagawa-meshi (arroz, almejas y puerro con base de miso y shoyu).

Ramen | Imagen cortesía de Turismo de Tokio

¿Eres más de alta gastronomía? Entonces te encantará saber que en Tokio hay unos 160 restaurantes que han sido reconocidos por la célebre Guía Michelin, ahora bien, del mismo modo que los hay de todos los precios (de los de una Estrella a los de tres va un mundo) también conviene tener en cuenta que hay restaurantes fuera de ese circuito de la alta cocina internacional que son, de facto, alta cocina o cocina gourmet japonés ¿cómo descubrirlos? Como todos los demás: a través de la plataforma Go Tokyo Gourmet.