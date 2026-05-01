Alaior, mucho más que bonitas playas y calas menorquinas

Menorca es una isla mediterránea de una belleza incuestionable: de sus calas a su Camí de Cavalls, el puerto de Mahón, que es el segundo puerto natural más grande del mundo (el primero es Pearl Harbour) y su patrimonio histórico y arquitectónico que tiene en Alaior un tesoro; esta localidad menorquina, ubicada sobre una colina, es famosa por su entramado urbano laberíntico que confluye todo él en la plaza de la Constitución, también por una iglesia, la de Santa Eulàlia, porque es ella la que domina todo el paisaje que la rodea y, además, fue el origen de la ciudad hace 700 años.

¿Más lugares que no puedes dejar de visitar en Alaior si te pones Menorca por destino? Empezamos por el patrimonio arquitectónico porque su riqueza es brutal, tanto que es Patrimonio Mundial por la UNESCO; Torre d’en Galmés que es una zona de 6 hectáreas de extensión y uno de los enclaves más representativos de la cultura talayótica; Torralba d’en Salort por su parte es un yacimiento vivo porque todavía se está excavando y cada invierno desvela nuevos secretos antes guardados bajo tierra, además aquí está la taula más alta de toda Menorca, una taula en la que estaba originalmente el toro de bronce ue hoy se exhibe en el Museo de Menorca.

Basílica paleocristiana de San Bou | Imagen cortesía de Turismo de Menorca

No creas que el patrimonio de Alaior se limita a la cultura talayótica menorquina, hay más, empezando por la iglesia de Santa Eulàlia que fue el origen de esta localidad y continuando por la Basílica de San Bou; a estos lugares hay que añadir los espacios culturales de la ciudad empezando por el Centro Cultural Convento de San Diego, que funciona hoy como un museo, y el Pati de Sa Lluna, donde se celebran diferentes exposiciones temporales a lo largo del año además de las exposiciones permanentes de la primera planta y el Centro de la Cultura Gastronómica que ocupa la segunda planta y cuenta con una cocina laboratorio y aulas de formación. Otro edificio importante, ligado al patrimonio cultural de Alaior, es el sirve como sede universitaria de la Universidad de Baleares, Can Salort.

¿Y en cuanto a las calas y playas de Alaior? Aquí está San Bou, la playa más larga de Menorca famosa no solo por su tamaño (supera los 2 kilómetros de largo) sino también por sus arena blanca y sus aguas turquesas, su zona de dunas y el humedal que tiene a su espalda; en cuanto a las calas destaca Porter, la más fotogénica y Cove, la más singular de la zona al estar rodeada de acantilados y cuevas prehistóricas excavadas en la roca.