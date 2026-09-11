¿Conoces la Iglesia de Ingjaldshólskirkja? Así es una de las construcciones más populares de Islandia

El mundo está lleno de curiosidades y, sin lugar a duda, todavía nos queda por descubrir muchas de ellas. En esta ocasión, hacemos las maletas virtuales con el objetivo de conocer un poco más de Islandia. Así pues, en la península de Snæfellsnes, en el oeste de Islandia, hay una solitaria y sencilla iglesia conocida bajo el particular nombre de Ingjaldshólskirkja, aunque también se la conoce como Ingjaldshóll Church. Un edificio que presenta muchas particularidades. Pero, algunas de ellas son su historia milenaria, su arquitectura y una leyenda que conecta a los vikingos con el descubrimiento de América.

Así pues, el templo actual data de 1903 y está considerado, según distintas fuentes, la iglesia de hormigón más antigua de Islandia. Un dato que ya, de primeras, no deja indiferente a nadie. De hecho, los datos van más allá. Pues, hay personas que dicen que fue la primera del mundo en ser construida enteramente con este material. Eso sí, todavía, no hay confirmaciones que lo demuestren al 100%. Pues, de ser así sería un gran hito debido a que sería una construcción única en una época en la que la madera y la piedra dominaban la construcción religiosa. Por lo tanto, en aquellos años, fue una rareza arquitectónica que, con el paso del tiempo, se convirtió en su principal seña de identidad.

Imagen de Ingjaldsholl | Imagen de Ymblanter, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Una de las características que hacen muy particular la Iglesia de Ingjaldshólskirkja es su colorido. Pues, tal y como se puede apreciar, sus paredes blancas, su tejado de color rojo intenso y su silueta no pasan desapercibidos. Una construcción que contrasta con el paisaje y el verde de Snæfellsnes. Por ello, no es de extrañar que cada vez sean más los viajeros que apuesten por ir a verla durante su estancia en Islandia.

La curiosa leyenda que la vincula con Cristóbal Colón

Primeramente, es importante señalar que no hay nada confirmado y que esta información es una mera leyenda. Pero, esto no la hace menos interesante y curiosa. De esta manera, la tradición local asegura que Cristóbal Colón pasó el invierno de 1477 a 1478 en esta zona de Islandia. Una estancia que tuvo lugar varios años antes de su famoso viaje a América.

Eso sí, la leyenda no concluye aquí. El lugar está también asociado a Guðríður Þorbjarnardóttir, una mujer vikinga que es considerada, supuestamente, la madre del primer escandinavo y, en consecuencia, europeo en América. Se cree que llegó a Vinland en el año 1000, viajó también a Groenlandia y peregrinó hasta Roma. La leyenda local comenta que habría sido antepasado del propio Colón. Por ello, y dada la importancia de este dato, cerca de la iglesia se puede ver una estatua dedicada a ella y a su hijo, Snorri. Pues, él es considerado el primer europeo nacido en suelo norteamericano.

¿Cómo visitar la Iglesia de Ingjaldshólskirkja?

Como es bien sabido, el primer paso es coger un vuelo que nos lleve a Islandia. Una vez en el país, Ingjaldshólskirkja se encuentra muy cerca del pueblo de Hellissandur. Tal y como indican varios portales relacionados con el lugar, el acceso es gratuito pero se puede dar un donativo. Asimismo, la visita suele combinarse con una ruta por la península, que incluye cascadas como Svöðufoss, antiguas aldeas de pescadores y el imponente glaciar Snæfellsjökull. Sin lugar a duda, la Iglesia de Ingjaldshólskirkja es pequeña en tamaño, pero enorme en historias.