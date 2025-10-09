Bosque de Hoia-Baciu, el triángulo de las Bermudas transilvano

El Bosque de Hoia-Baciu es un tesoro y no solo por su belleza, una belleza que por lo demás en otoño parece multiplicarse; aquí fue descubierto el asentamiento neolítico más antiguo de Rumanía con sus tumbas y sus casas y aquí hay también, en contraposición con ese asentamiento, espacios mucho más modernos: un parque de ciclismo y áreas para otros deportes como el paintball o el tiro con arco. Ahora bien, no es nada de todo esto lo que nos hace hablarte hoy de este bosque sino las leyendas que de él se cuentan, unas leyendas muy apropiadas para el mes de octubre con su Halloween, su día de los Muertos…

Lo primero que tienes que saber de este bosque es que se trata de uno de los lugares más misteriosos y enigmáticos del mundo y es que no es popularmente conocido como el triángulo de las Bermudas de Transilvania por nada sino por la gran cantidad de fenómenos inexplicables documentados en la zona ¿tendrá algo que ver con este misterio lo retorcidos que aparecen los troncos de sus árboles? ¡Quién sabe!

Pero vayamos a lo interesante ¿cuáles son las leyendas más sorprendentes que se cuentan en este bosque? La primera tiene que ver con la desaparición de un pastor, se cuenta que el buen hombre entró en el bosque con su rebaño y se perdió para siempre (tanto él como sus ovejas); más desapariciones, en este caso de una niña pero su caso es si cabe más sorprendente: según reza una leyenda local sucedió en los años 60 del siglo pasado, una niña de 5 años desapareció en el bosque y nada se supo de ella durante un periodo de 5 años ¿y después? Después reapareció con la misma ropa con la que se había perdido y como si el tiempo no hubiera pasado por ella ¿y qué contó? Nada, decía no recordar nada.

Bosque Hoia-Baciu junto a la ciudad de Cluj-Napoca | Imagen de Roamata, licencia: Public domain, via Wikimedia Commons

Además de desapariciones misteriosas en el bosque de Hoia-Baciu también se han documentado algunos fenómenos paranormales: luces flotantes de origen inexplicable, figuras translúcidas y sonidos de origen desconocido… Eso además de otros hechos inexplicables como los que han narrado algunos grupos de investigadores de lo paranormal: estando dentro del bosque sufrieron náuseas, mareos, taquicardias y desorientación, además algunos han asegurado oír voces y risas. Este tipo de fenómenos han sucedido en su mayor parte en la zona central del bosque.

Y es que, para completar el listado de cosas extrañas, hay que hablar de la fisonomía del bosque: en su zona central hay un círculo sin vegetación, una zona del bosque en la que no crece nada (como si hubiese pasado por allí el mismísimo Atila…); este suelo calvo ha sido analizado por diferentes científicos pero hasta la fecha no hay explicación científica que justifique la falta de vegetación en este círculo.