¿Sabes qué relación hay entre el bosque de Tomnafinogue Woods y el Trinity College?

La historia de este bosque es antiquísima pero para empezar a contarla tenemos que ubicarnos: está en el condado de Wicklow, al sur de Dublín, en una zona conocida como el Jardín de Irlanda, de ahí que haya sido declarado Zona de Conservación Especial ¿y qué tiene que ver con el famoso Trinity College? Pues no poca cosa: de este bosque se extrajo la madera con la que se construyó, allá por el S.XV, ese emblemático edificio.

Lo primero que tienes que saber de este bosque es que es hoy mucho más pequeño de lo que fue en su día y su historia está ligada tanto a la industria de la madera como a otras como la del hierro y la naval aunque en la actualidad es un espacio natural protegido; este robledal que conservamos hoy era parte del Gran Bosque de Shillelagh de cuya importancia existen registros desde al menos principios del S.XIII y es que desde entonces y durante siglos la madera de roble obtenida de este enclave era uno de los recursos más valiosos de la época.

En el S.XV no solo se utilizó para levantar el Trinity College sino también otros edificios y estructuras importantes de Irlanda y Gran Bretaña como St Patrick’s Hall o Westminster Hall y, tiempo después, particularmente en los siglos XVII y XVIII, para la construcción naval; además se desarrolló en la zona una importante industria siderúrgica porque se utilizaba para alimentarlas el carbón vegetal producido a partir de sus robles; el bosque que hoy podemos disfrutar (y vaya si podemos disfrutarlo…) es el superviviente de aquella explotación.

Tomnafinnoge Woods | Imagen cortesía de Wicklow Tourism

¿Y cómo pudo sobrevivir el bosque a una explotación que duró siglos? En primer lugar porque la naturaleza es sabia y el bosque se regenera de forma natural, es más, cuando paseas por sus senderos en primavera puedes ver robles jóvenes que no han sido plantados; y en segundo lugar porque, aunque es verdad que en no pocas ocasiones el hombre destruye la naturaleza, también sabe protegerla y en los años 80 del siglo pasado el bosque fue adquirido por Wicklow County Council para su protección y disfrute público.

¿Y cómo es Tomnafinogue Woods hoy? Cuatro son las rutas más recomendadas para conocer este bosque en otoño, tiempo en el que, con un poco de suerte, podrás ver algún que otro ciervo: Hazel Walk, que es un paseo corto, de apenas kilómetro y medio; Oak Wat, una ruta circular de unos tres kilómetros y medio; River Walk, un sendero de una 4 kilómetros (ida y vuelta) siguiendo el curso del río Derry; y Tomnafinogue Wood Loop, la ruta más larga, circular y de casi 7 kilómetros.