El mejor destino europeo de otoño y astroturismo está en Irlanda

Ponemos rumbo a Irlanda para disfrutar de un destino que nos ofrece la posibilidad de maravillarnos tanto mirando al suelo como al cielo, por su paisaje otoñal y por su cielo oscuro: es el condado de Kerry, donde está el Parque Nacional más antiguo de Irlanda, el de Killarney, en plena la Ruta Costera del Atlántico que nos ofrece 10.000 hectáreas de montañas, lagos, bosques, cascadas y lugares históricos que son, además, Reserva de la Biosfera por la UNESCO; y la península de Iveragh, donde está la Kerry International Dark Sky Reserve.

Parque Nacional de Killarney

Muckross | Imagen cortesía de Turismo de Irlanda

La belleza de este entorno natural, el del Parque Nacional de Killarney, tenía que estar en Irlanda, la isla verde por excelencia; se trata de un gran bosque con tres lagos (Muckross, Upper y Lough Leane), uno de los cuales, Lough Leane, tiene incluso su propia isla, Innisfallen, en la que se conservan los restos de un monasterio del S.VI. Esos restos nos llevan a otro aspecto que destaca de este parque natural, no solo es naturaleza sino también historia, por esta abadía y por otras construcciones históricas como Muckross House, una mansión del S.XIX en la que se conservan a su vez los restos de una abadía franciscana más antigua y también como el castillo de Ross que es una fortaleza del S.XV junto al lago Leane.

¿Más lugares imperdibles de este parque natural? Vaya si los hay, empezando por la cascada de Torc, que es un salto de agua de unos 18 metros de altura que sorprende tanto por su espectacularidad visual como por el estruendo con el que rompe el silencio del bosque; el mirador Ladies View es otro de los imperdibles de este enclave irlandés porque desde allí se disfruta de unas magníficas panorámicas del parque que nos ayudan, además, a hacernos una idea más clara de su belleza… y de su tamaño; y Reenadinna Wood, que es uno de los bosques de tejos más importantes de la Europa occidental porque allí se conservan árboles de más de 200 años.

Ciervo en Killarney | Imagen cortesía de Turismo de Irlanda

En cuanto a la fauna es importante señalar que en este parque habitan los ciervos rojos así que, si lo visitas en el momento de la temporada y hora del día adecuados, cabe que disfrutes también del espectáculo de la berrea; ¿cuándo sucede? En el periodo de celo de los ciervos que comienza hacia finales del verano y no termina hasta bien avanzado el mes de octubre, casi hasta noviembre.

Península de Iveragh y su cielo oscuro

Reserva Internacional de Cielo Oscuro de Kerry | Imagen cortesía de Turismo de Irlanda

Pero lo que sin duda sí harás si visitas Kerry en otoño además de pasear los senderos del Parque Nacional de Killarney, descubrir sus lagos y sus patrimonio histórico es disfrutar de su cielo porque Kerry es también excepcional por las condiciones que ofrece para observar el cielo nocturno, tanto es así que se trata de una de las tres únicas Reservas Internacionales de Cielo Oscuro nivel oro del mundo y la única ubicada en el hemisferio norte así que, si eres un amante del astroturismo, no te la puedes perder.

Cuando las condiciones son favorables, desde de la península de Iveragh se puede observar la Vía Láctea a simple vista, tanto es así que la historia astronómica de este rincón irlandés es antiquísima y hay varios monumentos neolíticos construidos orientados hacia el cielo con sus ciclos solares y estelares; además disfrutar del astroturismo en Irlanda en otoño tiene una ventaja: al anochecer pronto no es nectarios esperar a horas intempestivas para disfrutar del cielo nocturno.

Innisfree | Imagen cortesía de Turismo de Irlanda

Empezar el día paseando los bosques otoñales de Killarney, pasar la tarde recorriendo sus lagos o visitando sus cascadas y castillos y terminar el día mirando al cielo en Iveragh no es un buen viaje de otoño, es un gran viaje de otoño.