7 destinos baratos para volar en noviembre y diciembre con Wizz Air desde España

Wizz Air ofrece vuelos baratos a varios destinos desde España para viajar durante noviembre y diciembre de 2026. Entre las opciones más económicas aparecen ciudades europeas como Milán, Pisa, Londres o Tirana, además de destinos nacionales como Palma de Mallorca, Asturias y Santiago de Compostela.

Estas son algunas de las rutas con descuento que permiten organizar una escapada económica antes de que termine el año:

Milán desde 34,98 euros

Milán Malpensa es el destino más barato de esta selección. Durante los meses de diciembre y enero es posible encontrar vuelos de ida y vuelta desde 34,98 euros por persona.

Catedral de Milán, en Piazza del Duomo, Milán, Italia | iStock

La ciudad italiana es una buena opción para una escapada urbana, aunque también permite descubrir otros lugares de Lombardía, como el lago de Como, Bérgamo o Pavía.

Palma de Mallorca desde 36,68 euros

Palma de Mallorca ofrece vuelos de ida y vuelta desde 36,68 euros durante el mes de noviembre. Aunque es uno de los destinos más populares del verano, la isla también cuenta con atractivos para visitarla fuera de temporada.

Castillo de Bellver, en Palma de Mallorca | iStock

En otoño, los viajeros pueden recorrer el casco histórico de Palma, visitar la catedral, descubrir la sierra de Tramuntana o disfrutar de sus pueblos y paisajes con menos visitantes.

Asturias desde 39,23 euros

Asturias se suma a las opciones más económicas para viajar en diciembre, con vuelos de ida y vuelta desde 39,23 euros.

Cangas de Onís, Asturias | iStock

La región permite combinar naturaleza, gastronomía y patrimonio en una misma escapada. Oviedo, Gijón, Avilés, los Lagos de Covadonga y algunos de los pueblos costeros asturianos son algunos de los lugares que se pueden visitar durante el viaje.

Santiago de Compostela desde 40,93 euros

En noviembre también se pueden encontrar vuelos de ida y vuelta a Santiago de Compostela desde 40,93 euros.

Catedral de Santiago de Compostela | iStock

La capital gallega es una opción especialmente interesante para una escapada cultural y gastronómica. Su casco histórico, la catedral y las calles del centro se pueden recorrer en pocos días, mientras que sus alrededores permiten descubrir otros puntos de Galicia.

Pisa desde 45,18 euros

Pisa, en la región italiana de Toscana, ofrece vuelos de ida y vuelta desde 45,18 euros tanto en noviembre como en diciembre.

Torre de Pisa | Pixabay

La ciudad es conocida mundialmente por su torre inclinada, aunque también cuenta con otros monumentos y plazas de interés. Además, su ubicación permite organizar excursiones a Florencia, Lucca o algunos pueblos de la Toscana.

Londres Luton desde 49,43 euros

Londres Luton aparece entre los destinos internacionales más baratos, con vuelos de ida y vuelta desde 49,43 euros durante noviembre.

London Eye, en Londres | EFE/G. Garrido

La capital británica ofrece una amplia variedad de planes culturales y de ocio, desde visitar sus museos gratuitos hasta recorrer barrios como Camden, Notting Hill o Covent Garden. En diciembre, además, la ciudad se llena de luces, mercados y ambiente navideño.

Tirana desde 70,68 euros

Por último, Tirana ofrece vuelos de ida y vuelta desde 70,68 euros durante el mes de diciembre.

Tirana, en Albania | iStock

La capital de Albania es una alternativa diferente para quienes buscan descubrir un destino europeo menos habitual. Su viaje puede completarse con una visita a otros lugares del país, como Berat, Shkodër o la costa del Adriático.

Todas las rutas de Wizz Air desde España en noviembre y diciembre de 2026

Wizz Air ampliará su presencia en España durante la temporada de invierno 2026-2027 y operará desde más de una veintena de aeropuertos españoles. Estas son las principales rutas disponibles desde España:

Madrid

Desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se podrá volar a:

Almería.

Asturias.

Belgrado.

Bilbao.

Brașov.

Bucarest.

Budapest.

Cluj-Napoca.

Craiova.

Gdansk.

Iasi.

Katowice.

Kutaisi.

Lárnaca.

Londres-Luton.

Málaga.

Milán-Malpensa.

Nápoles.

Palma de Mallorca.

Pisa.

Roma.

Santiago de Compostela.

Sevilla.

Skopie.

Sofía.

Tirana.

Timisoara.

Varsovia.

Venecia.

Wroclaw.

Las nuevas rutas nacionales a Palma de Mallorca, Santiago de Compostela y Pisa comenzarán el 3 de noviembre, mientras que la conexión con Asturias se estrenará el 4 de noviembre. Los vuelos a Málaga y Sevilla comenzarán el 6 de noviembre.

Valencia

Desde Valencia habrá conexiones con:

Asturias.

Bilbao.

Brașov.

Bucarest.

Budapest.

Chisináu.

Cluj-Napoca.

Cracovia.

Gdansk.

Katowice.

Lárnaca.

Londres-Luton.

Milán-Malpensa.

Nápoles.

Palma de Mallorca.

Roma.

Santander.

Santiago de Compostela.

Sofía.

Tirana.

Varsovia.

Venecia.

Wroclaw.

Las conexiones con Asturias, Brașov, Santander y Santiago de Compostela comenzarán entorno al 3 de noviembre. Las rutas a Bilbao, Nápoles y Palma de Mallorca empezarán el 14 de diciembre.

Barcelona

Desde el aeropuerto de Barcelona-El Prat se podrá volar a:

Arad.

Belgrado.

Bratislava.

Bucarest.

Budapest.

Chisináu.

Cluj-Napoca.

Cracovia.

Gdansk.

Iasi.

Katowice.

Kutaisi.

Lárnaca.

Milán-Malpensa.

Palermo.

Podgorica.

Roma.

Skopie.

Sofía.

Tirana.

Turín.

Varsovia.

Venecia.

Vilna.

Wroclaw.

Brașov, desde diciembre.

Alicante

Wizz Air opera desde Alicante vuelos a:

Bucarest.

Budapest.

Gdansk.

Katowice.

Londres-Luton.

Milán-Malpensa.

Roma.

Sofía.

Tirana.

Varsovia.

Málaga

Desde Málaga se podrá viajar a:

Almería.

Asturias.

Belgrado.

Bilbao.

Bucarest.

Budapest.

Londres-Luton.

Milán-Malpensa.

Roma.

Sofía.

Tirana.

Varsovia.

Sevilla

Las rutas de Wizz Air desde Sevilla incluyen:

Budapest.

Londres-Luton.

Milán-Malpensa.

Roma.

Sofía.

Tirana.

Varsovia.

Bilbao

Desde Bilbao habrá vuelos a:

Budapest.

Bucarest.

Cracovia.

Londres-Luton.

Málaga.

Santiago de Compostela.

Varsovia.

Wroclaw, desde diciembre.

Santiago de Compostela

Desde Santiago de Compostela se podrá volar a:

Fuerteventura, desde febrero de 2027.

Gran Canaria, desde diciembre.

Málaga, desde febrero de 2027.

Palma de Mallorca, desde febrero de 2027.

Roma.

Tenerife Norte, desde febrero de 2027.

Varsovia-Modlin, desde el 1 de diciembre.

Zaragoza, desde febrero de 2027.

Asturias

Desde el aeropuerto de Asturias habrá conexiones con:

Londres-Luton.

Madrid.

Valencia.

Palma de Mallorca

Desde Palma de Mallorca se podrá volar a:

Madrid.

Valencia, desde el 14 de diciembre.

Tenerife

Wizz Air conectará Tenerife con:

Gdansk.

Katowice.

Varsovia.

Fuerteventura

Desde Fuerteventura habrá vuelos a: