Así es el espectacular Palacio Federal de Suiza: más de un siglo como corazón político del país

El edificio que en la actualidad alberga los tres poderes centrales del Estado suizo, que son el Consejo Federal, el Consejo Nacional y el Consejo de los Estados, se encuentra en la Plaza Federal de Berna bajo el nombre de Palacio Federal. Conocido en alemán como Bundeshaus, en francés como Palais fédéral, en italiano como Palazzo federale y en romanche como Chasa federala, este conjunto arquitectónico es mucho más que una sede administrativa. Y es que estamos ante el símbolo físico del sistema federal helvético.

Palacio Federal de Suiza, a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que el origen del Palacio Federal está ligado al nacimiento mismo de la Suiza moderna. Tras la creación del Estado federal en 1848, tanto el Gobierno como el Parlamento tuvieron que conformarse durante un tiempo con distintos edificios repartidos por Berna.

Palacio Federal de Suiza | Imagen de Flooffy, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Esa situación comenzó a cambiar en el año 1852, cuando arrancaron las obras de lo que hoy constituye el ala oeste del complejo, destinada a albergar al Gobierno. Cinco años después, concretamente el 5 de junio de 1857, el edificio abrió sus puertas con dos salas plenarias (una para el Consejo Nacional y otra para el Consejo de los Estados), además de salas de reuniones para el Ejecutivo, 96 despachos para la administración federal y una vivienda reservada al canciller de la Confederación. Como curiosidad, esa disposición inicial sigue teniendo eco en el presente: el Consejo Federal continúa celebrando sus encuentros semanales en una sala de la primera planta con vistas al río Aar.

No podemos dejar de mencionar que el cuerpo más antiguo de los tres que forman el conjunto actual, denominado propiamente Palacio Federal, se edificó entre 1888 y 1892, cerrando así una etapa constructiva que se considera la culminación de todo un estilo arquitectónico. Este bloque es hoy un ejemplo destacado de la arquitectura característica de finales del siglo XIX.

Palacio Federal de Suiza, a través de sus características

Es importante destacar que el aspecto del Palacio Federal que conocemos actualmente responde al proyecto del arquitecto Hans Wilhelm Auer, quien lo concibió insertándolo junto a las construcciones gubernamentales previas. Las obras se prolongaron durante ocho años y exigieron una inversión superior a los 7 millones de francos suizos de la época, una cifra considerable para levantar una superficie total de 3742 metros cuadrados. El resultado se inauguró oficialmente el 1 de abril de 1902.

Palacio Federal de Suiza | Imagen del Parlamento, licencia de dominio público, via Wikimedia Commons

Con el paso de las décadas, distintas partes del edificio han sido sometidas a renovaciones para adaptarse a las necesidades de cada época. Las salas del Consejo Nacional y del Consejo de los Estados fueron restauradas en 1993 y 2001, respectivamente, en trabajos independientes centrados en cada cámara.

La intervención más ambiciosa llegaría poco después: tres años de obras integrales, con un coste de 103 millones de francos suizos, culminaron con la reapertura oficial del Palacio Federal renovado el 21 de noviembre de 2008. Más de un siglo después de su inauguración, el edificio diseñado por Auer sigue cumpliendo la función para la que fue concebido: dar cobijo bajo un mismo techo a los tres pilares del poder federal suizo, convirtiéndose en uno de los referentes arquitectónicos e institucionales más reconocibles del país.