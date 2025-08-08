Madeira celebra de agosto a septiembre su fiesta del vino

La Fiesta del Vino de Madeira arranca a finales de agosto, el día 24, y no termina hasta bien entrado septiembre, el día 14 y se trata de un evento en el que la tradición se riega con vino y acompaña con música, es por tanto una fiesta tan cultural como divertida y celebra, además, uno de los productos más importantes de este archipiélago portugués, sus vinos.

Esta espectacular fiesta puede disfrutarse tanto en las bodegas y viñedos tierra adentro de la isla de Madeira como en las calles de Funchal, unas calles que se llenan de desfiles, de música, de degustaciones gastronómicas debidamente maridadas… y es que estamos ante una auténtica fiesta de la vendimia, no en vano el vino es un producto típico de Madeira desde hace la friolera de seis siglos.

La fiesta en sí, en cambio, no es centenaria pero si cuenta con una antigüedad suficiente para que sea considerada tradición: comenzó a celebrase allá por el año 1963 y, desde entonces, no ha hecho más que crecer y recibir más y más visitantes ¿los momentos y lugares más especiales de la Fiesta del Vino de Madeira? Son dos y a continuación te los desvelamos:

Fiesta del Vino. Madeira | Imagen de Henrique S. Cortesía de Turismo de Madeira

En la Fiesta de la Vendimia en Estreito de Camara de Lobos incluso los visitantes pueden participar en la recolección de uvas, una recolección que no ha cambiado desde hace siglos; las fincas vinícolas se abren por la mañana temprano, suenan cantos populares y el ambiente es festivo porque la recolección de la uva que dará el famoso vino de Madeira es precisamente eso, una fiesta.

Tras la vendimia llega el momento del desfile, un desfile en el que participan más de 600 personas vestidas con trajes tradicionales de la isla, suena música local, hay bailes típicos, se une carros decorados al desfile… y entonces acontece el evento más esperado, el del pisado de las uvas en una gran prensa de madera.

Si prefieres quedarte en la capital, en Funchal, puedes visitar Madeira Wine Lounge en la Praça do Povo, allí se celebra igualmente la fiesta del vino pero de un modo más moderno: hay cenas temáticas y catas de vinos además de música en directo con vistas al mar.