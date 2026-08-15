El mundo está repleto de lugares preciosos y esenciales a su manera. Pero, si hablamos de una de las ciudades que más popularidad ha ganado, durante los últimos años, en nuestra lista no puede faltar Estambul. Y es que, la ciudad se ha convertido en una de las metrópolis más visitadas de todo el mundo. De hecho, se estima que al año recibe de 18 a 20 millones de turistas internacionales. Una cifra que no deja indiferente a nadie. Por ello, en esta ocasión, realizamos un repaso por algunas de las curiosidades de esta icónica ciudad con el objetivo de descubrir por qué enamora a todo aquel que la visita.

Estambul | Pixabay

Primeramente, antes de sumergirnos en la vida otomana, es importante tener en cuenta la distancia de España y Turquía. Así pues, si partimos desde la capital española, se estima una distancia de unos 2.700 kilómetros, lo que equivaldría a casi 4 horas de vuelo directo. Y es que, el viajero atraviesa casi todo el Mediterráneo, de oeste a este. Una travesía que es recomendable hacer en avión, pues es mucho más rápida y directa. Pero, hay valientes que se han atrevido a viajar en tren y coche.

Estambul de noche | Pixabay

Curiosidades de Estambul

1. No es la capital de Turquía

Por muchos es considerado que Estambul es la capital de Turquía, pero nada más lejos de la realidad. El motivo de esta confusión puede deberse a que fue, durante siglos, el corazón político e imperial de los imperios romano de oriente, bizantino y otomano. Además, es la ciudad más poblada de todo el país. Pero, la capital de Turquía es Ankara.

2. La única ciudad el mundo que está ubicada entre dos continentes

El estrecho del Bósforo divide Estambul entre Europa y Asia. De esta manera, miles de personas cruzan a diario el límite para trasladarse de un continente a otro. Una peculiaridad geográfica que no presenta ninguna otra ciudad en el planeta Tierra. Asimismo, existe un túnel submarino, conocido como el Marmaray, que permite realizar el viaje.

3. La ciudad con más gatos de todo el mundo

Los amantes de los felinos se sentirán como en casa en Estambul. Pues, hay miles de gatos callejeros por todo el territorio. Muy bien cuidados y alimentados por los ciudadanos. Y es que, esta situación ha terminado por convertirse en parte de la identidad urbana de la zona. Además, ha sido el motivo de muchos documentales como, por ejemplo, Kedi.

4. El pescado es muy habitual en la gastronomía turca

La pesca es una actividad esencial en Turquía, pues muchas personas también recurren a ella como pasatiempo. Pero, si hablamos de gastronomía, es habitual ver muchas comidas elaboradas con pescado. Eso sí, el plato típico y que no puede faltar en toda ruta por la ciudad es el Balık Ekmek, un bocadillo hecho con filete de caballa a la plancha, cebolla, lechuga y limón dentro de un pan crujiente.

5. El té es la bebida nacional más consumida

A diferencia de miles de ciudades donde el café es la bebida más habitual de consumir, en Turquía las costumbres son diferentes. Conocido como çay, se sirve en unos vasos específicos. Y es que, algunos lo comparan con un tulipán. Asimismo, forma parte de la hospitalidad de la cultura turca. Pues, también es habitual servirlo en los hogares en momentos de visita.

6. Hay más de 3.000 mezquitas

Solamente en Estambul, el visitante tiene la oportunidad de ver más de 3.000 mezquitas. Eso sí, cabe señalar que no todas son iguales y cada una tiene su particularidad. Si hablamos de las más icónicas, en la lista de todo viajero no pueden faltar Santa Sofía, la Mezquita Azul y la Mezquita de Solimán.