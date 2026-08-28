La nueva ruta aérea que conectará Barcelona directamente con Estados Unidos

Barcelona sumará el próximo año una nueva conexión directa con Estados Unidos. American Airlines ha anunciado la apertura de una ruta entre el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat y Charlotte, la ciudad más poblada del estado de Carolina del Norte.

La nueva conexión comenzará a operar el 27 de mayo de 2027 y tendrá una frecuencia diaria durante la temporada de verano. Los vuelos se realizarán a bordo de un Boeing 777-200ER y los billetes estarán disponibles a partir del próximo 31 de agosto en la página web y la aplicación de la aerolínea.

Una nueva puerta de entrada a Estados Unidos

Solicitud de visa de No Inmigrante de Estados Unidos | iStock

Charlotte quizá no sea uno de los destinos estadounidenses más conocidos para los viajeros españoles, pero su aeropuerto tiene una enorme importancia dentro de la red de American Airlines. Desde allí se pueden encontrar conexiones con numerosas ciudades del país, especialmente con destinos del sureste como Orlando, Miami, Nashville, Charleston o Nueva Orleans.

La ruta permitirá viajar sin escalas entre Barcelona y Carolina del Norte, pero también facilitará la llegada a otros puntos de Estados Unidos realizando una única conexión en Charlotte. En sentido contrario, acercará la capital catalana a viajeros procedentes de una amplia zona del país.

Con esta incorporación, Charlotte se convertirá en la sexta puerta de entrada estadounidense conectada con Barcelona por American Airlines. La compañía asegura que ofrecerá más conexiones con la ciudad catalana que cualquier otra aerolínea estadounidense.

La apertura forma parte de la expansión internacional que American Airlines prepara para 2027. La compañía estrenará siete rutas internacionales y añadirá destinos como Viena, Reikiavik y Oporto a su red. También abrirá vuelos desde Nueva York a Ámsterdam y Niza, además de reforzar su conexión con Londres.

Barcelona continúa así ampliando sus conexiones de largo radio con Norteamérica. La nueva ruta permitirá viajar directamente a una región menos habitual en los circuitos turísticos españoles y, al mismo tiempo, utilizar Charlotte como escala para conocer otros destinos de Estados Unidos.