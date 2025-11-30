7 pueblos que convierten Alsacia en un destino ideal para los amantes de la Navidad

La tradición y las costumbres se heredan casi como los genes, cada quien decide después qué hace con lo que le ha tocado (tanto en lo que a los genes se refiere como en cuanto a la tradición y las costumbres) pero lo cierto es que resulta imposible escapar del todo de ello porque, tanto si nos gusta como si no es así, ni de los genes ni de las tradiciones y costumbres puede uno escaparse del todo. Y por eso, aunque Europa en general y Francia en particular navegue entre el laicismo y el nihilismo obviando cuando no olvidando la tradición cristiana que la parió, las tradiciones y costumbres permanecen y, especialmente en fechas señaladas con la Navidad, se demuestran indestructibles y hasta el más laico de los laicos recorre los mercadillos de Navidad y escribe la carta a los Reyes Magos con sus hijos.

Claro que las tradiciones y costumbres, aun estando encajadas en la cultura, no son exactamente iguales en todas partes y, si hablamos de Navidad y de Francia, tenemos que hablar de una región en particular, Alsacia, porque allí no importa qué pueblo visites, todos son una oda a esta bonita época del año. De hecho la capital de Alsacia, Estrasburgo, es también la Capital de la Navidad, algo que es en sí mismo más que una declaración de intenciones una declaración de tradición.

A continuación vamos a recomendarte hasta 7 pueblos de Alsacia para disfrutar de un mes de diciembre de lo más navideño, algunos seguro que los conoces pero otros te sorprenderán por su belleza y encanto invernal (y navideño, claro).

Colmar, el pueblo de Bella en Navidad

Colmar en Navidad | Pixabay

Colmar es una visita obligada en Alsacia en cualquier época del año pero en diciembre, más; ¿por qué? Porque no es solo un pueblo con canales al más puro estilo veneciano sino porque es el corazón navideño mismo de Alsacia; aquí no hay un mercado navideño, hay hasta seis repartidos por el precioso casco viejo de la localidad. Recuerda, además, que es el pueblo en el que se inspiró Disney para recrear el pueblo de Bella (la Bella de la Bestia…).

Riquewihr, un pueblo muy fotogénico

Riquewihr | Pixabay

Riquewihr pasa por ser uno de los pueblos más fotogénicos de Alsacia así que, como sucede con Colmar, merece la pena visitarlo en cualquier momento del año, ahora bien, si es fotogénico todo el año ¡cómo no lo será vestido e iluminado de Navidad!. Su calle principal en particular es una fiesta en diciembre porque se llena de luces y puestos navideños y atrae a todos los visitantes también por el olfato, por los aromas especiados y a pan recién horneado que emanan de esa calle.

Eguisheim, el pueblo más bonito de Francia

Eguisheim | Pixabay

Con sus calles circulares rodeando el casco antiguos, Eguisheim pasa por ser el pueblo más bonito de Francia ¿cómo no visitarlo si viajas hasta Alsacia? Claro que en diciembre a su belleza natural y patrimonial se suma su decoración navideña, el aroma a vino caliente y especiado, los puestos del mercadillo, las casitas de colores…

Ribeauvillé, particularmente famoso por su Mercado de Navidad

Ribeauvillé | Pixabay

Ribeauvillé es un pueblo famoso por su Mercado Medieval de Navidad, un mercado único en esta región e incluso en toda Francia: se ilumina con antorchas, suena música medieval, lo recorren figurantes disfrazados y se organizan espectáculos callejeros (y medievales). No es un mercado de Navidad como tantos otros sino uno de ambientación tan medieval como navideña, la mar de curioso.

Kaysersberg, un pueblo de postal

Kaysersberg | Pixabay

Es uno de los pueblos más auténticos y tradicionales de Francia, visitarlo te hará sentir como si viajaras a través del tiempo hacia épocas pasadas: es famoso porque el río lo parte en dos y los puentes que lo cruzan para comunicar ambas riberas nos regalan estampas preciosas. Además, como podía ser de otro modo, son varios los mercados de Navidad llenos de puestos de artesanía que podrás recorrer en Kaysersberg.

Obernai, con mucho encanto pero con menos turismo que los anteriores

Obernai | Pixabay

Obernai es algo así como el término medio: es un pueblo importante y de cierto tamaño pero no tan turístico como pueda ser Colmar. Es famoso su mercado navideño ubicado en la plaza del pueblo y pasa por ser también el pueblo ideal no solo para los que buscan un pueblo navideño sin mucho lío de gentes sino también para quienes quieren descubrir y degustar la rica gastronomía de Alsacia.

Hunawihr, un pequeño pueblo entre viñedos para huir de las multitudes

Hunawihr | Imagen de Gzen92, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Si buscas un pueblo navideño clásico, elige Riquewihr o Eghisheim pero si lo que buscas es un destino tranquilo y con mucho encanto y estilo, entonces quédate en Hunawihr; es un pueblo entre viñedos, famoso por sus casas entramadas, sus calles silenciosas, su decoración navideña discreta a la par que elegante… y por sus calles silenciosas y poco concurridas (aquí te encontrarás con muy pocos turistas).