El otoño es temporada de ostras: te contamos dónde degustar las mejores

Lo de Francia con las ostras no es solo una cuestión de calidad, que también, sino de cantidad: más del 80% de la producción de ostras europeas es francesa; ¿y el resto? Es irlandesa porque tanto en Galway como en Carlingfor Lough hay también una importante tradición ostrícola. Teniendo en cuenta que en la mayor parte de estos lugares la temporada de ostras comienza entre septiembre y octubre, estamos en un momento ideal para descubrir dónde degustar las mejores ostras de Europa para así poder planificar una sabrosa escapada:

Marennes-Oléron, paisaje de escándalo y variedad de ostras

Isla de Oléron | Pixabay

La isla de Oléron goza de gran fama por sus ostras pero no solo la isla es interesante como destino para degustar este manjar, toda la zona de las marismas, canales y puertos ostrícolas entre la isla de Oléron y tierra firme (Marennes) son el epicentro de una de las mejores zonas del mundo para disfrutar de las ostras porque aquí se cultivan diferentes variedades así que no hablamos solo de cantidad y calidad sino también de diversidad.

¿Qué ostras degustar en esta zona de Francia? La Fine de Claire, que es la más equilibrada, la Spéciale de Claire que es la más carnosa y la Pousse en Claire que es la más exclusiva. ¿Y cuándo degustarlas? Le época ideal es de noviembre a febrero.

Lo mejor de elegir la isla de Oléron (o Marennes) para disfrutar de las ostras es que no solo se trata de un destino interesante y sabroso para foodies, este rincón galo es de una belleza paisajística brutal por las marismas, los estanques, los canales, los barcos, las casetas de madera que salpican la costa…

Belon, una ostra gourmet

Ostras | Pixabay

En Belon no hay tanta diversidad de estas pero las suyas, la Belon auténtica criada en el estuario del río Belon, en Bretaña, goza de fama mundial: es una ostra redondeada y plana con mucho sabor, mucho más sabrosa de hecho que las típicas ostras cóncavas.

¿Cuándo disfrutar de las ostras en Belon? Entre los meses de octubre y abril. Y aquí, como en la isla de Oléron, no solo disfrutarás de la buena mesa protagonizada por las ostras, también de un paisajes de escándalo en el Finisterre francés y junto al propio río Belon en su estuario.

Cancale, ostras frente al Mont Saint Michele

Cancale | Pixabay

Entre noviembre y febrero en Cancale también se degustan ricas ostras aunque aquí no son ellas las que marcan la importancia del destino, son un ‘a más’, un ‘por si todo esto fuera poco’ porque aquí se degusta este rico manjar con unas vistas inigualables: ¿te imaginas sentado junto a una bahía con vistas al Monte Saint Michel? Ahí las ostras saben mejor, sin duda, porque no solo se degustan con la boca, también con la vista (maridan con las vistas…).

Galway y su festival de ostras

Bandeja en el Festival de Ostras de Galway | Imagen cortesía de Turismo de Irlanda

Que las ostras francesas sean las que gocen de más fama y que las experiencias que supone degustarlas en la isla de Oléron, junto al estuario del río Belon o mirando al Monte Saint Michele no debe hacernos pensar que solo en Francia podemos disfrutar de las ostras, Irlanda tiene algo que decir en este sentido, concretamente Galway que es, además, una de sus ciudades más bellas e interesantes.

En Galway y a finales de septiembre se celebra un festival de ostras de fama mundial pero no creas que o visitas Galway ahí o te las pierdes, las ostras de este rincón irlandés se degustan a placer hasta el mes de abril. ¿Y qué ostras se sirven en Galway? La ostra nativa europea que empieza temporada en septiembre y no la termina hasta abril.

Carlingford Lough, paisaje atlántico irlandés y ostras de premio

Carlingford | Pixabay

Es verdad que Carlingford no goza de la fama de Galway ni de los rincones de Francia antes detallados para degustar ostras pero las tiene y, curiosamente, sí tienen muy buena reputación tanto entre los productores de ostras como en concursos gastronómicos donde suelen colocar sus ostras en las primeras posiciones.

Además el paisaje atlántico irlandés de Carlingford es atractivo a rabiar y es también responsable de las ricas ostras que aquí se producen por las montañas y las aguas protegidas en las que se crecen.

Ostras irlandesas | Imagen cortesía de Turismo de Irlanda

¿Más lugares para degustar ostras en Europa? Los hay y casi todos están en Francia: añadimos dos más a la lista, la bahía de Arcachon y Saint-Vaast-la-Hougue en Normandía están entre ellos pero, si hablamos de calidad, Marennes-Oléron, Belon y Cancale van por delante.