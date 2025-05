Estas son algunas de las estatuas más famosas del mundo

Hay estatuas en las que resulta difícil no pensar, a poco que se sepa de arte, si nos preguntan cuáles son las más famosas del mundo, nosotros vamos a contarte cuáles son las nuestras y por qué… aunque asumimos que esta lista se quedará corta y que seguro que por cada lector hay no menos de un par de estatuas más que la engrosarían con mucha razón.

La Gran Esfinge de Giza

Gran Esfinge de Giza | Pixabay

Empezamos por la Gran Esfinge de Giza porque, además de famosa, es antiquísima e inmensa, tanto que está considerada como la estatua monolítica más grande del mundo antiguo; se trata de una estatua levantada alrededor del año 2500 a.C. que mide 73 metros de largo y 20 de alto ¿con qué fin se construyó? Resulta imposible saberlo… aunque se cree que se levantó como figura protectora y símbolo del poder real. Se trata de una escultura monumental con cuerpo de león y cabeza humana tallada en roca caliza en el mismo lugar en el que está ubicada en la actualidad.

Los Moáis de la Isla de Pascua

Moáis de la Isla de Pascua | Pixabay

Si hablamos de estatuas que encierran misterios tenemos que hablar también de los Moáis de la Isla de Pascua, son de fama mundial y no es para menos: se trata de figuras humanas con rasgos estilizados tallados en toba volcánica y por no saber ni tan siquiera sabemos con exactitud en qué fecha fueron construidos (se cree que los más antiguos datan del S.XI y del S.XII y los últimos, los más modernos, del S.XVI.

El Cristo Redentor de Río de Janeiro

Cristo Redentor | Pixabay

Una estatua que no puede faltar en esta isla es la que representa la imagen no solo de Río de Janeiro sino de todo Brasil en el mundo: su Cristo Redentor; está en la cima del Cerro del Corcovado y su tamaño es realmente imponente: la estatua mide 30 metros y está colocada sobre un pedestal de 8 metros, además de mano a mano (el Cristo se presenta con los brazos abiertos) hay 28 metros de distancia; no se trata de una estatua tan antigua como las anteriores (esta celebrará su centenario en el año 2031) pero se ha convertido en un emblema de Brasil y adquirido fama mundial, tanto es así que en 2007 fue elegida como una de las 7 Nuevas Maravillas del Mundo.

La Estatua de la Libertad

Estatua de la Libertad | Pixabay

Del mismo modo que el Cristo Redentor es todo un símbolo de Río de Janeiro y de Brasil, la Estatua de la Libertad lo es de Nueva York y Estados Unidos; está ubicada en la Isla de la Libertad y fue un regalo de Francia allá por el año 1886; es, todavía a día de hoy, todo un símbolo de la libertad y de la democracia. Una curiosidad: su estructura interna es de hierro y fue diseñada por Gustave Eiffel; su exterior está revestido en cobre. ¿Dimensiones? Mide 46 metros de altura que se convierten en 93 si incluimos el pedestal, solo la antorcha tiene una medida de casi 9 metros. Es, sin duda, una estatua muy simbólica: representa a Libertas, diosa romana de la libertad y sostiene en una mano una antorcha como símbolo de iluminación y lucidez y en la otra una tabla con la fecha de la independencia de Estados Unidos, además a sus pies hay unas cadenas rotas que simbolizan el fin de la opresión. Es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1984.

El Gran Buda de Leshan

Gran Buda de Leshan | Pixabay

Esta estatua, tallada en un acantilado en la región china de Sichuan, es todavía hoy la estatua de Buda de piedra más grande del mundo: mide 71 metros de altura y 28 metros de hombro a hombro y ha sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en el año 1996; tardó 90 años en ser construida, se cree que las obras empezaron en el año 713 d.C. y no terminaron hasta el año 803 d.C. Una curiosidad: para evitar su desgaste por las intensas lluvias de la zona, esta estatua cuenta con un sistema interno de drenaje.