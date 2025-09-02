Fall foliage, qué es y dónde disfrutarlo

Los meses de septiembre y octubre Norteamérica cambia de color, es la época popularmente conocida como fall foliage, un tiempo en el que los americanos suelen hacer viajes en coche y en tren además de seguir rutas de senderismo para disfrutar del espectacular paisaje otoñal de la zona.

¿Los lugares norteamericanos más recomendados para gozar del fall foliage?

Nueva Inglaterra

Los de Nueva Inglaterra son, probablemente, los paisajes fall foliage más famosos del mundo; se trata de una región de grandes bosques que se tiñen en esta época en tonos rojos, naranjas y dorados desde mediados o finales de septiembre hasta bien entrado el mes de octubre; hay algunas rutas especialmente recomendadas para descubrirlo, entre ellas están la de Kancamagus Highway en New Hampshire o la de Green Mountains en Vermont.

Te hablamos también aquí de la costa de Maine como destino ideal para terminar el verano, pues bien, no es menos ideal para empezar el otoño no tanto por su línea de costa como por los bosques que la bordean y que son puro fall foliage en otoño.

Kancamagus Highway en New Hampshire | Pixabay

Montañas Adirondack, en el estado de Nueva York

En estas montañas se conservan bosques inmensos y grandes lagos que reflejan de un modo casi artístico los colores del otoño de la naturaleza que los rodea. El lago más popular de la zona y que suele convertirse en un perfecto destino para escapadas otoñales es Lake Placid.

Blue Ridge Parkway entre Virginia y Carolina del Norte

Si quieres disfrutar de un auténtico road trip americano no es necesario que te limites a la Ruta 66, puedes elegir Blue Ridge Parkway porque esta carretera panorámica de 750 kilómetros de largo es perfecta para maravillarte ante el fall foliage, los paisajes otoñales, de las zonas que atraviesa.

Blue Ridge Parkway | Pixabay

Parque Nacional Yellowstone en Wyoming

No hay época del año en la que el Parque Nacional Yellowstone no resulte ser un auténtico espectáculo natural pero es que en esta época, entre septiembre y otoño, nos regala estampas en la que se combinan las montañas nevadas con los bosques en pleno fall foliage, teñidos en tonos amarillos y anaranjados; además es una zona de fauna salvaje en la que viven alces y bisontes entre otras especies.

Quebec y Ontario en Canadá

Cerramos nuestra lista de destinos para gozar del fall foliage en Canadá porque ciudades como Quebec y Montreal visten desde finales de septiembre y hasta mediados de octubre sus mejores colores otoñales; parques como Algonquin y también la región de los Laurentides son de los destinos más recomendados para descubrir el fall foliage en el mundo.

Algonquin | Pixabay

Es verdad que el término fall foliage se ha popularizado y ahora hablamos también de él refiriéndonos a los paisajes otoñales asiáticos o europeos; en Europa son particularmente famosos los paisajes de otoño en la Selva Negra alemana, en los Alpes y también en las Highlands escocesas; ¿en Asia? Son famosos los paisajes de otoño de Kioto en Japón y los de las Montañas Amarillas de China.