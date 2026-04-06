Descubre el Cerro de la Gloria de Mendoza a través del Monumento el Ejército de los Andes

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a la ciudad argentina de Mendoza, donde podemos encontrarnos con un gran número de construcciones y monumentos verdaderamente impresionantes que no dejan indiferente a nadie. Un claro ejemplo es el cerro de la Gloria. Antiguamente conocido como cerro del Pilar, se trata de una elevación a cuya cima se puede acceder por senderos peatonales, así como en coche a través de caminos pavimentados con un sinfín de miradores.

Hay que destacar que, en una de sus laderas, se encuentra el antiguo Zoológico de Mendoza. Además, en sus cercanías, se ubican el colegio universitario Departamento de Aplicación Docente, el CCT CONICET Mendoza y el Liceo Agrícola y Enológico Domingo Faustino Sarmiento. No podemos dejar de mencionar que, en sus límites, podemos encontrarnos el mítico Estadio Malvinas Argentinas.

El Monumento al Ejército de los Andes, la gran joya del Cerro de la Gloria

Para comenzar, debemos tener en cuenta que se inauguró a mediados de febrero de 1914, coincidiendo con el 97 aniversario de la batalla de Chacabuco. Por si fuera poco, en su cima, se emplazó el Monumento al Ejército de los Andes, en conmemoración del centenario del Cruce de los Andes por este ejército, liderado por el general José de San Martín y cuyo objetivo era liberar Chile y Perú. Y no solamente eso, sino también tratar de asegurar la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Este monumento es obra del reconocido escultor uruguayo Juan Manuel Ferrari. Consta de una base de rocas de varias toneladas y también de unas imponentes esculturas en bronce que se realizaron en Buenos Aires. Es un hecho que la temática es histórica, aunque también se percibe cierto sentido conmemorativo, al tratarse de la exaltación de la Gesta Libertadora. Así pues, a través de un conjunto escultórico formado por relieves y estatuas, se ha pretendido relatar los principales momentos de la epopeya, sobre un basamento que emula los Andes. El monumento alcanza unos 16 metros de altura en su punto más alto.

Parte superior del monumento al Ejército de los Andes | Imagen de Siempreseaprende, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

En el frente, aparece la estatua ecuestre del general José de San Martín junto a dos grupos de Granaderos a Caballo. Además, rodeando el basamento, nos topamos con hasta tres frisos donde se narran los hechos más notables de este ejército. De hecho, en el que está ubicado en la zona este, están representadas las actividades que llevó a cabo fray Luis Beltrán. En la sur, los donativos de las damas y el pueblo mientras que en la oeste podemos ver al ejército partiendo hacia Chile. ¡Muy curioso!

Por si fuera poco, en la parte superior de este monumento, está perfectamente representada la caballería en posición de ataque. Sobre ésta, una figura alegórica de la libertad envuelta en la bandera de la Patria, mostrando una serie de cadenas rotas con las que se simboliza la Independencia de Argentina. A un costado, podemos encontrar un cóndor que alza vuelo, siendo el símbolo de los Andes. Por último, hay que apreciar los tres escudos que encontramos en el basamento, que son los de Argentina, Chile y Perú.