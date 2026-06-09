Aprobado el Verano Joven 2026: Estos son los requisitos y los descuentos para viajar en tren y autobús

¡Ya está aquí! El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley para impulsar el Verano Joven 2026, una iniciativa que permitirá a los jóvenes entre 18 y 30 años a viajar este verano con descuentos de hasta el 90% en trenes y autobuses

Requisitos del Verano Joven 2026

Para poder pedir los descuentos del Verano Joven 2026 tienes que cumplir los siguientes requisitos:

Nacionalidad española o extranjera y residencia legal en España

Nacido entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008

Si cumples estos requisitos, podrás acceder a los descuentos en billetes de autobús y tren con fecha de viaje entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026.

Chica joven viajando en tren | iStock

Cómo son los descuentos del Verano Joven 2026

El Verano Joven 2026 contempla descuentos del 90% tanto para servicios de autobús regular de competencia estatal como en los servicios de media distancia convencional y en red de ancho métrico.

Además, incluye descuentos del 50% en tres casos:

Los títulos sencillos de Avant

Para servicios comerciales de larga distancia o alta velocidad de todos los operadores ferroviarios, con un máximo de 30 euros por billete

de todos los operadores ferroviarios, con un máximo de 30 euros por billete En el Global Flexible de Interrail de 10 días en dos meses, cuando se comercialice a través de Renfe (con una rebaja aplicada sobre las tarifas oficiales de Interrail, con sus características determinada).

Cómo pedir el Verano Joven 2026

Para participar y optar a los descuentos, hay que registrarse en la página web del Verano Joven (se habilitará en los próximos días) con el DNI o NIE.

Si cumples los requisitos del programa, recibirás un código personal e intransferible que deberá utilizar para adquirir los billetes de tren y autobús y el pase Interrail rebajados en las diferentes páginas web y plataformas de los respectivos operadores.