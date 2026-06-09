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Aprobado el Verano Joven 2026: Estos son los requisitos y los descuentos para viajar en tren y autobús
El Gobierno ha aprobado una nueva edición del programa Verano Joven, que ofrecerá descuentos de hasta el 90% en trenes y autobuses entre julio y septiembre de 2026. Te contamos quién puede beneficiarse de estas ayudas, qué rebajas incluye el programa y cómo solicitar el código necesario para acceder a los billetes con descuento.
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¡Ya está aquí! El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley para impulsar el Verano Joven 2026, una iniciativa que permitirá a los jóvenes entre 18 y 30 años a viajar este verano con descuentos de hasta el 90% en trenes y autobuses
Requisitos del Verano Joven 2026
Para poder pedir los descuentos del Verano Joven 2026 tienes que cumplir los siguientes requisitos:
- Nacionalidad española o extranjera y residencia legal en España
- Nacido entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008
Si cumples estos requisitos, podrás acceder a los descuentos en billetes de autobús y tren con fecha de viaje entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026.
Cómo son los descuentos del Verano Joven 2026
El Verano Joven 2026 contempla descuentos del 90% tanto para servicios de autobús regular de competencia estatal como en los servicios de media distancia convencional y en red de ancho métrico.
Además, incluye descuentos del 50% en tres casos:
- Los títulos sencillos de Avant
- Para servicios comerciales de larga distancia o alta velocidad de todos los operadores ferroviarios, con un máximo de 30 euros por billete
- En el Global Flexible de Interrail de 10 días en dos meses, cuando se comercialice a través de Renfe (con una rebaja aplicada sobre las tarifas oficiales de Interrail, con sus características determinada).
Cómo pedir el Verano Joven 2026
Para participar y optar a los descuentos, hay que registrarse en la página web del Verano Joven (se habilitará en los próximos días) con el DNI o NIE.
Si cumples los requisitos del programa, recibirás un código personal e intransferible que deberá utilizar para adquirir los billetes de tren y autobús y el pase Interrail rebajados en las diferentes páginas web y plataformas de los respectivos operadores.
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