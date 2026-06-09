Nuevas prohibiciones y multas de hasta 900 euros en las playas de El Puerto de Santa María para este verano 2026

Ahora que llega el verano son muchas las personas que viajarán para disfrutar de las playas y la costa de nuestro país y una de las más visitadas es la de El Puerto de Santa María, que acaba de activar el Bando Municipal de Playas 2026.

El objetivo es regular el uso de las playas durante la temporada de baño y fomentar un disfrute sostenible del litoral. La normativa permanecerá en vigor hasta el próximo 30 de septiembre y contempla un amplio catálogo de obligaciones, restricciones y prohibiciones para usuarios y visitantes.

Entre las infracciones más relevantes se encuentra la prohibición de ensuciar las playas, una conducta que puede ser sancionada con multas de hasta 750 euros. El Ayuntamiento insiste en la obligación de depositar residuos, colillas y restos de comida en papeleras y contenedores.

Playa de Valdelagrana, en El Puerto de Santa María | iStock

También queda prohibido el acceso de perros a las playas durante la temporada de baño, salvo en la playa canina habilitada en El Aculadero, donde los animales deberán permanecer bajo control de sus propietarios y cumplir una normativa específica.

En materia de seguridad, el bando recuerda que está terminantemente prohibido bañarse con bandera roja, así como hacerlo o practicar buceo en los canales reservados para embarcaciones. Además, la práctica del surf queda limitada entre las 7:00 y las 11:00 horas, salvo en zonas expresamente autorizadas.

La normativa también endurece las restricciones sobre el uso del espacio público. Se prohíben las acampadas, tiendas de campaña y estructuras cerradas, así como reservar parcelas de playa para uso privado. Los agentes podrán ordenar el desmontaje inmediato de estas instalaciones.

Otra de las prohibiciones destacadas es la de encender hogueras, fogatas, bengalas o cualquier fuente de fuego en el litoral, salvo autorización municipal expresa para eventos concretos.

Playa de Valdelagrana, en El Puerto de Santa María | iStock

Asimismo, queda prohibida la circulación y el estacionamiento de vehículos sobre la arena, la venta ambulante no autorizada, la publicidad sin permiso y los juegos de pelota, cometas o frisbees cuando puedan causar molestias o poner en riesgo a otros usuarios.

El Ayuntamiento también limita la práctica de deportes náuticos. El windsurf, paddle surf y kitesurf solo podrán desarrollarse en las zonas habilitadas, mientras que determinadas áreas de la playa de Levante permanecerán restringidas para proteger la nidificación de aves protegidas.

Por otro lado, la ciudad mantiene su compromiso con los espacios saludables y declara La Puntilla como playa libre de humo, dentro de la Red Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacios Libres de Humo.

Las sanciones más elevadas contempladas en el bando afectan a las infracciones relacionadas con actividades náuticas y de buceo, que podrán ser castigadas con multas de hasta 900 euros, además de otras posibles responsabilidades administrativas o penales.