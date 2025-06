7 miradores a los que tienes que subir al menos una vez en la vida (aunque tengas vértigo)

Hemos elegido 7 aunque podríamos haber elegido muchos más, ahora bien, estos siete están, sin duda, entre los más famosos del mundo por su ubicación y sus vistas. Comenzamos nuestra particular vuelta al mundo por sus mejores miradores en Brasil y terminaremos en París pasando por Australia, Hong Kong e incluso Sudáfrica entre otros lugares.

Cerro del Corcovado en Río de Janeiro, Brasil

Mirador del Cerro del Corcovado | Pixabay

El brasileño Cerro del Corcovado, coronado por su famoso Cristo (que está considerado como una de las 7 maravillas del mundo moderno), ofrece vistas espectaculares sobre la Bahía de Guanabara, el Pan de Azúcar, las playas de Copacabana e Ipanema, el estadio Maracaná y la selva urbana de Tijuca, que es uno de las más grandes del planeta; está en el Parque Nacional da Tijuca y a una altura de 710 metros sobre el nivel del mar. El mirador está en la base del Cristo (una estatua de 30 metros de alto).

Top of the Rock en Nueva York, Estados Unidos

Top of the Rock, Nueva York | Pixabay

Está en el Rockefeller Center, en Manhattan, y ofrece vistas panorámicas del Empire State Building, Central Park y todo Manhattan, el barrio más emblemático de Nueva York, en los días claros se ve incluso la Estatua de la Libertad. Este mirador cabe que no sea tan famoso como el del Empire State Building pero nos quedamos con él, precisamente, porque desde él se ve incluso el famoso Empire State Building; este piso está entre los pisos 67 y 70.

Sydney Tower Eye en Sídney, Australia

Sydney tower eye | Pixabay

Este mirador, el más alto de la ciudad, está en pleno centro Sídney y ofrece vistas de 360º que permiten distinguir la silueta de la famosa Ópera de Sídney, el puerto y también el puente del puerto, toda la bahía de Sídney y las Montañas Azules en el horizonte si el día está despejado; este mirador está a 250 metros del suelo aunque la torre en que está ubicado supera ligeramente los 300 metros de altura.

Victoria Peak en Hong Kong

Hong Kong | Pixabay

También conocido como The Peak, este mirador es particularmente famoso porque desde él se puede ver, al caer la noche, el emblemático skyline iluminado de la ciudad; está ubicado en el punto más alto de la isla y es que se eleva 552 metros sobre el nivel del mar ¿y qué se ve exactamente desde este mirador además del skyline de Hong Kong? El Puerto Victoria, la península de Kowloon e incluso más allá en los días despejados.

Burj Khalifa en Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Burj Khalifa | Pixabay

Imposible no incluir este mirador en nuestra lista porque pasa por ser el más alto del mundo, está en el centro de Dubái, en el emblemático edificio Burj Khalifa y dividido en dos pues está a dos alturas: At the Top en el nivel 124 y At the Top Sky en el nivel 148 ¿a qué altura exactamente? A 828 metros de altura. Cualquiera de los dos niveles de este mirador es un escándalo pero el más alto es, como imaginas, más espectacular y también de acceso más exclusivo.

Table Mountain en Ciudad del Cabo, Sudáfrica

Cape Town | Pixabay

Está en el Parque Nacional Montaña de la Mesa y para acceder a él es necesario hacerlo en teleférico, las vistas bien merecen el viaje porque se ve Ciudad del Cabo, el Atlántico, la península del Cabo, la montaña Lion’s Head y Signal Hill y, en los días despejados, la vista alcanza hasta Robben Island. Este mirador pasa por ser el que ofrece una de las vistas naturales más fotogénicas del planeta (ahí es nada…).

La Torre Eiffel en París, Francia

Torre Eiffel | Pixabay

Cerramos nuestra lista en Europa con uno de los miradores más emblemáticos del viejo continente, el de la Torre Eiffel. Tiene tres niveles de observación, se ve todo París y se recomienda especialmente subir al atardecer porque la panorámica parisina en ese momento del día y desde cualquiera de los niveles de observación De la Torre Eiffel son un espectáculo. El primer mirador está a 57 metros de altura, el segundo a 116 metros del suelo y el tercero a 276 metros de altura, es desde este tercer mirador desde el que se ve todo París (vistas panorámicas de 360º).