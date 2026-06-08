La piscina de olas de Torrejón de Ardoz ya tiene fecha de apertura para este verano: Precios, horarios y todo lo que necesitas saber

Llega junio y con él la temporada de piscinas. Recientemente te contábamos que la piscina de agua salada más grande de Madrid, conocida como la "playa de Parla" abre sus puertas el próximo 13 de junio y es uno de los eventos más esperados del verano.

Pero lo cierto es que hay otra que también le hace la competencia: la piscina de olas de Torrejón de Ardoz. Se encuentra en el Complejo Deportivo Juan Antonio Samaranch y abre por primera vez este verano el próximo miércoles 17 de junio.

Su horario es de 11:15 horas a 20:30 horas (20:00 cierre de vasos y 20:30 cierre de instalación) y el precio de las entradas es el siguiente:

Precios para Empadronados

Adultos (18 a 64 años): 4,90

Jóvenes (15 a 17 años): 3,80

Infantil (3 a 14 años): 3,20

Mayores 65 años y Discapacitados: 1,20

Menores de 2 años: gratis

Precios para No Empadronados

Adultos (18 a 64 años): 9,00 (Lunes a jueves) / 14,60 (Viernes a domingo y festivos)

Jóvenes (15 a 17 años): 8,00 (Lunes a jueves) / 13,40 (Viernes a domingo y festivos)

Infantil (3 a 14 años): 7,00 (Lunes a jueves) / 12,10 (Viernes a domingo y festivos)

Mayores 65 años y Discapacitados: 4,00 (Lunes a jueves) / 6,00 (Viernes a domingo y festivos)

Menores de 2 años: gratis

Además, las instalaciones también cuentan con otras instalaciones como un vaso de 25 meros de invierno y verano, un vaso de "chapoteo" de verano, campo 3x3 de fútbol, campo de arena para balonmano playa o fútbol playa, campo de voleibol playa y un campo de fútbol 11 con dos campos transversales de fútbol 7.